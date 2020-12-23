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COVID-19: в Чехии продлили чрезвычайное положение до 22 января

Киев • УНН

 • 14318 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Чехии чрезвычайное положение из-за пандемии COVID-19 продлено на месяц — до 22 января 2021 года. Соответствующее решение на внеочередном заседании приняло правительство страны, сообщает “Радио Прага”, передает УНН.

COVID-19: в Чехии продлили чрезвычайное положение до 22 января

Предыдущий период действия ЧП в Чехии истекал 23 декабря. Продление режима чрезвычайного положения позволит правительству ужесточить эпидемиологические ограничения.

По словам министра здравоохранения Чехии Яна Блатны, более строгие карантинные правила могут вступить в силу уже после рождественских праздников. Он отметил, что продление ЧП еще на 30 дней — “нерадостный, но необходимый шаг”.

Министр считает, что без дополнительных ограничений в конце года в Чехии суточный прирост новых заражений коронавирусом может достичь 11 тысяч, а количество госпитализированных с COVID-19 увеличиться до 7000, причем около тысячи пациентов окажется в реанимациях.

Напомним, правительство Чехии приняло решение объявить в стране с 27 декабря максимальный, пятый, уровень эпидемиологической угрозы из-за коронавируса. Это предполагает запрет выхода из жилых помещений без неотложной необходимости, закрытие предприятий по оказанию бытовых услуг населению и большинства магазинов.

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