COVID-19: в Чехии продлили чрезвычайное положение до 22 января
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Чехии чрезвычайное положение из-за пандемии COVID-19 продлено на месяц — до 22 января 2021 года. Соответствующее решение на внеочередном заседании приняло правительство страны, сообщает “Радио Прага”, передает УНН.
Предыдущий период действия ЧП в Чехии истекал 23 декабря. Продление режима чрезвычайного положения позволит правительству ужесточить эпидемиологические ограничения.
По словам министра здравоохранения Чехии Яна Блатны, более строгие карантинные правила могут вступить в силу уже после рождественских праздников. Он отметил, что продление ЧП еще на 30 дней — “нерадостный, но необходимый шаг”.
Министр считает, что без дополнительных ограничений в конце года в Чехии суточный прирост новых заражений коронавирусом может достичь 11 тысяч, а количество госпитализированных с COVID-19 увеличиться до 7000, причем около тысячи пациентов окажется в реанимациях.
Напомним, правительство Чехии приняло решение объявить в стране с 27 декабря максимальный, пятый, уровень эпидемиологической угрозы из-за коронавируса. Это предполагает запрет выхода из жилых помещений без неотложной необходимости, закрытие предприятий по оказанию бытовых услуг населению и большинства магазинов.