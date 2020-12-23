Пандемия: в Чехии резко усилили карантинные мероприятия из-за вспышки COVID-19

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 69189 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 134899 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 143732 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 332809 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 195395 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 466234 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 340143 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 225085 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 249571 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 257653 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+7°
2м/с
86%
Популярные новости

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 97452 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

5 апреля, 08:12 • 31075 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

5 апреля, 08:38 • 54396 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

5 апреля, 09:21 • 50073 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

5 апреля, 09:32 • 34237 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 99293 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 99064 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 188721 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 332865 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 466272 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 13597 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 28610 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 36685 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 66295 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 88664 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Пандемия: в Чехии резко усилили карантинные мероприятия из-за вспышки COVID-19

Киев • УНН

 • 20820 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Правительство Чехии приняло в среду решение объявить в стране с 27 декабря максимальный, пятый, уровень эпидемиологической угрозы из-за коронавируса, который предполагает запрет выхода из жилых помещений без неотложной необходимости, закрытие предприятий по оказанию бытовых услуг населению и большинства магазинов. Как сообщил журналистам министр здравоохранения страны Ян Блатный, с этого дня в республике также вводится запрет на свободное передвижение граждан с 21:00 до 05:00, пишет УНН.

Пандемия: в Чехии резко усилили карантинные мероприятия из-за вспышки COVID-19

“Эпидемиологическая ситуация в республике ухудшается, — отметил он. — Поэтому правительство приняло решение с 27 декабря перевести страну на пятый уровень эпидемиологической угрозы”.

Переход Чехии на пятый уровень эпидемиологической угрозы предусматривает, что в стране останутся открытыми только магазины, торгующие товарами первой необходимости. К этой категории относятся продуктовые магазины, аптеки и магазины хозтоваров. Во встречах под открытым небом или в общественных помещениях смогут участвовать не более двух человек. Количество участников свадеб, похорон и богослужений ограничено 15.

Данные ограничительные меры будут действовать как минимум до 10 января, сказал глава Минздрава. Власти намерены полностью компенсировать ущерб предпринимателям, которые вынуждены свернуть бизнес из-за коронавируса в период, когда страна будет находиться на пятом уровне эпидемиологической угрозы.

Блатный также информировал, что со среды чешские власти разрешили возвращение жителей республики вывозными авиарейсами из Великобритании, где распространяется новая мутировавшая форма коронавируса. Возвращающиеся обязаны перед посадкой в самолеты предъявлять справки об отрицательных результатах теста на вирус, а по прибытии в Чехию пройти домашнюю самоизоляцию.

Брифинг чешского правительства, 23 декабря 2020 года:

С 4 января, после завершения рождественских каникул, обучение в чешских вузах и школах будет проводиться в дистанционном режиме. За парты смогут вернуться только ученики первых и вторых классов начальных школ.

Блатный также подтвердил, что первая партия вакцины от коронавируса, состоящая из 9 750 доз, поступит в республику 26 декабря. Вакцинация в Чехии начнется 27 декабря. Она будет осуществляться в нескольких больницах Праги и города Брно (юго-восток страны).

За время эпидемии общее число инфицированных коронавирусом в Чехии, население которой составляет 10,71 млн граждан, достигло 646 312. Умерли 10 664 пациента с коронавирусом. Первый случай заражения в стране был зафиксирован 1 марта. В Чехии с 5 октября восстановлен режим чрезвычайной ситуации, который действовал в начальный период эпидемии коронавируса с 12 марта по 17 мая. На этот раз он введен до 22 января.

Согласно статистике ВОЗ — в Чешской Республике 635 414 случаев заболевания, 10 562 человека погибли.

В Чехии с 18 декабря закрыты музеи, художественные галереи, фитнес-центры, крытые стадионы и спортзалы, а также рестораны и другие точки общепита, которым сейчас разрешено продавать еду и напитки только навынос через специально оборудованные окна выдачи.

В стране сохраняется масочный режим. Введен запрет на распитие спиртных напитков на улице. На нарушителей ограничений накладываются штрафы. Максимальная сумма штрафа для физических лиц составляет 50 тыс. крон (примерно 1 900 евро), для юридических — 3 млн крон (около 115 тыс. евро). Контроль за соблюдением ограничительных мер возложен на полицию.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,911.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,789.61