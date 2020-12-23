Пандемия: в Чехии резко усилили карантинные мероприятия из-за вспышки COVID-19

“Эпидемиологическая ситуация в республике ухудшается, — отметил он. — Поэтому правительство приняло решение с 27 декабря перевести страну на пятый уровень эпидемиологической угрозы”.

Переход Чехии на пятый уровень эпидемиологической угрозы предусматривает, что в стране останутся открытыми только магазины, торгующие товарами первой необходимости. К этой категории относятся продуктовые магазины, аптеки и магазины хозтоваров. Во встречах под открытым небом или в общественных помещениях смогут участвовать не более двух человек. Количество участников свадеб, похорон и богослужений ограничено 15.

Данные ограничительные меры будут действовать как минимум до 10 января, сказал глава Минздрава. Власти намерены полностью компенсировать ущерб предпринимателям, которые вынуждены свернуть бизнес из-за коронавируса в период, когда страна будет находиться на пятом уровне эпидемиологической угрозы.

Блатный также информировал, что со среды чешские власти разрешили возвращение жителей республики вывозными авиарейсами из Великобритании, где распространяется новая мутировавшая форма коронавируса. Возвращающиеся обязаны перед посадкой в самолеты предъявлять справки об отрицательных результатах теста на вирус, а по прибытии в Чехию пройти домашнюю самоизоляцию.

Брифинг чешского правительства, 23 декабря 2020 года:

С 4 января, после завершения рождественских каникул, обучение в чешских вузах и школах будет проводиться в дистанционном режиме. За парты смогут вернуться только ученики первых и вторых классов начальных школ.

Блатный также подтвердил, что первая партия вакцины от коронавируса, состоящая из 9 750 доз, поступит в республику 26 декабря. Вакцинация в Чехии начнется 27 декабря. Она будет осуществляться в нескольких больницах Праги и города Брно (юго-восток страны).

За время эпидемии общее число инфицированных коронавирусом в Чехии, население которой составляет 10,71 млн граждан, достигло 646 312. Умерли 10 664 пациента с коронавирусом. Первый случай заражения в стране был зафиксирован 1 марта. В Чехии с 5 октября восстановлен режим чрезвычайной ситуации, который действовал в начальный период эпидемии коронавируса с 12 марта по 17 мая. На этот раз он введен до 22 января.

Согласно статистике ВОЗ — в Чешской Республике 635 414 случаев заболевания, 10 562 человека погибли.

В Чехии с 18 декабря закрыты музеи, художественные галереи, фитнес-центры, крытые стадионы и спортзалы, а также рестораны и другие точки общепита, которым сейчас разрешено продавать еду и напитки только навынос через специально оборудованные окна выдачи.

В стране сохраняется масочный режим. Введен запрет на распитие спиртных напитков на улице. На нарушителей ограничений накладываются штрафы. Максимальная сумма штрафа для физических лиц составляет 50 тыс. крон (примерно 1 900 евро), для юридических — 3 млн крон (около 115 тыс. евро). Контроль за соблюдением ограничительных мер возложен на полицию.