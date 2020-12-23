Пандемія: у Чехії різко посилили карантинні заходи через спалах COVID-19

“Епідеміологічна ситуація в республіці погіршується, — зазначив він. — Тому уряд прийняв рішення з 27 грудня перевести країну на п’ятий рівень епідеміологічної небезпеки”.

Перехід Чехії на п’ятий рівень епідеміологічної небезпеки передбачає, що в країні залишаться відкритими тільки магазини, що торгують товарами першої необхідності. До цієї категорії відносяться продуктові магазини, аптеки і магазини госптоварів. У зустрічах під відкритим небом або в громадських приміщеннях зможуть брати участь не більше двох осіб. Кількість учасників весіль, похорону і богослужінь обмежена 15.

Дані обмежувальні заходи будуть діяти як мінімум до 10 січня, сказав глава МОЗ. Влада має намір повністю компенсувати збитки підприємцям, які змушені згорнути бізнес через коронавірус в період, коли країна буде перебувати на п’ятому рівні епідеміологічної загрози.

Блатні також інформував, що з середи чеська влада дозволили повернення жителів республіки вивізними авіарейсами з Великої Британії, де поширюється нова мутована форма коронавірусу. Ті, хто повертаються зобов’язані перед посадкою в літаки пред’являти довідки про негативні результати тесту на вірус, а після прибуття до Чехії пройти домашню самоізоляцію.

Брифінг чеського уряду, 23 грудня 2020 року:

З 4 січня, після завершення різдвяних канікул, навчання в чеських вузах і школах буде проводитися в дистанційному режимі. За парти зможуть повернутися тільки учні перших і других класів початкових шкіл.

Блатні також підтвердив, що перша партія вакцини від коронавірусу, що складається з 9 750 доз, надійде в республіку 26 грудня. Вакцинація в Чехії розпочнеться 27 грудня. Вона буде здійснюватися в декількох лікарнях Праги і міста Брно (південний схід країни).

За час епідемії загальна кількість інфікованих коронавірусом у Чехії, населення якої становить 10,71 млн громадян, досягла 646 312. Померли 10 664 пацієнта з коронавірусом. Перший випадок зараження в країні було зафіксовано 1 березня. У Чехії з 5 жовтня відновлений режим надзвичайної ситуації, який діяв в початковий період епідемії коронавируса з 12 березня по 17 травня. На цей раз він введений до 22 січня.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Чеській Республіці 635 414 випадків захворювання, 10 562 особи загинули.

У Чехії з 18 грудня закриті музеї, художні галереї, фітнес-центри, криті стадіони і спортзали, а також ресторани і інші точки громадського харчування, яким зараз дозволено продавати їжу та напої тільки на виніс через спеціально обладнані вікна видачі.

В країні зберігається масковий режим. Введена заборона на розпивання спиртних напоїв на вулиці. На порушників обмежень накладаються штрафи. Максимальна сума штрафу для фізичних осіб становить 50 тис. крон (приблизно 1 900 євро), для юридичних — 3 млн крон (близько 115 тис. євро). Контроль за дотриманням обмежувальних заходів покладено на поліцію.