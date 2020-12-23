Пандемія: у Чехії різко посилили карантинні заходи через спалах COVID-19

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 46896 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 37801 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 43890 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 53367 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 76261 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 113168 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 198151 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 212428 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 183858 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 173891 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.9м/с
66%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 31049 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 48010 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 80845 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 54291 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 59180 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 46904 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 60443 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 232905 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 261058 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 347095 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 12681 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 12955 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 15975 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 17107 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 81623 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Пандемія: у Чехії різко посилили карантинні заходи через спалах COVID-19

Київ • УНН

 • 20820 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Уряд Чехії ухвалив у середу рішення оголосити в країні з 27 грудня максимальний, п’ятий, рівень епідеміологічної небезпеки через коронавірусу, який передбачає заборону виходу з житлових приміщень без нагальної потреби, закриття підприємств з надання побутових послуг населенню і більшості магазинів. Як повідомив журналістам міністр охорони здоров’я країни Ян Блатний, з цього дня в республіці також вводиться заборона на вільне пересування громадян з 21:00 до 05:00, пише УНН.

Пандемія: у Чехії різко посилили карантинні заходи через спалах COVID-19

“Епідеміологічна ситуація в республіці погіршується, — зазначив він. — Тому уряд прийняв рішення з 27 грудня перевести країну на п’ятий рівень епідеміологічної небезпеки”.

Перехід Чехії на п’ятий рівень епідеміологічної небезпеки передбачає, що в країні залишаться відкритими тільки магазини, що торгують товарами першої необхідності. До цієї категорії відносяться продуктові магазини, аптеки і магазини госптоварів. У зустрічах під відкритим небом або в громадських приміщеннях зможуть брати участь не більше двох осіб. Кількість учасників весіль, похорону і богослужінь обмежена 15.

Дані обмежувальні заходи будуть діяти як мінімум до 10 січня, сказав глава МОЗ. Влада має намір повністю компенсувати збитки підприємцям, які змушені згорнути бізнес через коронавірус в період, коли країна буде перебувати на п’ятому рівні епідеміологічної загрози.

Блатні також інформував, що з середи чеська влада дозволили повернення жителів республіки вивізними авіарейсами з Великої Британії, де поширюється нова мутована форма коронавірусу. Ті, хто повертаються зобов’язані перед посадкою в літаки пред’являти довідки про негативні результати тесту на вірус, а після прибуття до Чехії пройти домашню самоізоляцію.

Брифінг чеського уряду, 23 грудня 2020 року:

З 4 січня, після завершення різдвяних канікул, навчання в чеських вузах і школах буде проводитися в дистанційному режимі. За парти зможуть повернутися тільки учні перших і других класів початкових шкіл.

Блатні також підтвердив, що перша партія вакцини від коронавірусу, що складається з 9 750 доз, надійде в республіку 26 грудня. Вакцинація в Чехії розпочнеться 27 грудня. Вона буде здійснюватися в декількох лікарнях Праги і міста Брно (південний схід країни).

За час епідемії загальна кількість інфікованих коронавірусом у Чехії, населення якої становить 10,71 млн громадян, досягла 646 312. Померли 10 664 пацієнта з коронавірусом. Перший випадок зараження в країні було зафіксовано 1 березня. У Чехії з 5 жовтня відновлений режим надзвичайної ситуації, який діяв в початковий період епідемії коронавируса з 12 березня по 17 травня. На цей раз він введений до 22 січня.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Чеській Республіці 635 414 випадків захворювання, 10 562 особи загинули.

У Чехії з 18 грудня закриті музеї, художні галереї, фітнес-центри, криті стадіони і спортзали, а також ресторани і інші точки громадського харчування, яким зараз дозволено продавати їжу та напої тільки на виніс через спеціально обладнані вікна видачі.

В країні зберігається масковий режим. Введена заборона на розпивання спиртних напоїв на вулиці. На порушників обмежень накладаються штрафи. Максимальна сума штрафу для фізичних осіб становить 50 тис. крон (приблизно 1 900 євро), для юридичних — 3 млн крон (близько 115 тис. євро). Контроль за дотриманням обмежувальних заходів покладено на поліцію.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$62.93
Bitcoin
$78,739.90
S&P 500
$5,203.84
Tesla
$244.85
Газ TTF
$33.33
Золото
$3,175.11
Ethereum
$1,496.16