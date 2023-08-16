Німецька поліція виставила рахунки екоактивістам

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Поліція Німеччини вимагає від радикальних активістів з руху "Останнє покоління" сплатити роботу поліцейських у розмірі 5 330 євро. Як повідомляє ARD, йдеться про дві акції в берлінському аеропорту BER, які активісти провели у грудні 2022 року та травні 2023. Кілька днів тому поліція також зажадала від активістів заплатити 1060 євро і за іншу акцію - у листопаді 2022 року.

Активісти з "Останнього покоління" неодноразово влаштовували протести в аеропортах. Востаннє це сталося у липні 2023 року. У Гамбурзі вони приклеїли себе до злітно-посадкової смуги, а Дюссельдорф - до руліжної доріжки, в обох випадках блокуючи рух літаків, що призвело до тимчасового обмеження польотів.

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Загалом з початку 2022 року учасники руху "Останнє покоління" вчинили вже сотні правопорушень. Вони, серед іншого, приклеювали себе до асфальту у містах, а також обливали різними рідинами експонати у музеях. У середині травня по всій Німеччині пройшли обшуки в рамках попереднього розслідування щодо кліматичних активістів.

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