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Німеччина збільшить число солдатів для участі в навчаннях щодо стримування Росії

Німеччина збільшить число солдатів для участі в навчаннях щодо стримування Росії

Київ • УНН

 • 7149 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Німеччина в три рази збільшить число військовослужбовців, які в цьому році будуть брати участь в навчаннях НАТО щодо стримування Росії, з посиланням на DW передає УНН.

На маневри, які пройдуть на східних і північних територіях Альянсу, бундесвер направить 12 тисяч солдатів і офіцерів. У минулому році їх було 4000. Ці дані з документів міністерства оборони ФРН оприлюднило в понеділок, 19 лютого, агентство dpa. Витрати Німеччини на участь в навчаннях теж виростуть - з 50 млн до 90 млн євро.

Зокрема, 8000 німецьких військовослужбовців візьмуть участь у маневрах "Єдиний тризуб", які стануть одними з найбільш масштабних навчань, що проводяться НАТО в останні роки. Всього в них будуть задіяні від 30 до 40 тисяч солдатів і офіцерів.

Навчання "Єдиний тризуб" пройдуть з 25 жовтня по 23 листопада на території Норвегії, в Балтійському морі і на півночі Атлантичного океану. Керівництво Альянсу очікує, що ці маневри "забезпечать умови для перевірки, налагодження і подальшого розвитку існуючого або нового потенціалу".

У минулому році Німеччина відправила своїх солдатів в Литву в рамках розміщення батальйону НАТО в країнах Балтії. Це було зроблено на підставі рішення про перекидання сил Альянсу в країни Балтії і Польщі для гарантії їх безпеки на тлі дій Росії в Україні.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг вважає, що Росія ризикує розв'язати нову гонку ядерних озброєнь в Європі.

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