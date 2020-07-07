Німеччина виділила додаткові 2 млн євро на розмінування на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Німеччина виділила додаткові 2 млн євро на розмінування та очищення території від мін-пасток і боєприпасів на Донбасі. Про це інформує пресслужба посольства ФРН в Україні, передає УНН.
"Німеччина продовжує фінансувати проекти з розмінування та очищення території від мін-пасток і боєприпасів, що не вибухнули. Додаткові 2 млн євро спрямовуються на діяльність фонду Halo Trust у Східній Україні", - повідомили в пресслужбі.
Зазначається, що з 2016 по 2019 рік Федеральний уряд Німеччини виділив фінансову допомогу загальною сумою 3,7 млн євро на діяльність фонду HALO Trust в Україні, який тридцять років в усьому світі займається розмінуванням та очищенням території від мін-пасток і боєприпасів, що не вибухнули, в зонах конфліктів.
У такий спосіб, як зазначено, в Україні вдалося розмінувати 5 млн квадратних метрів території, безпечно вилучивши при цьому 1 700 мін, зарядів, залишків боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.
"Німеччина фінансуватиме ці важливі гуманітарні заходи фонду HALO Trust у цьому й наступному роках, надаючи додатково 2 млн євро, і у такий спосіб вкотре збільшить обсяги дотеперішньої німецької гуманітарної діяльності з метою подолання наслідків конфлікту у Східній Україні. Проект, що фінансується Німеччиною, піде на користь мешканцям територіальних громад уздовж лінії розмежування у Донецькій і Луганській областях (райони, підконтрольні уряду України)", - зазначили в посольстві.
Як повідомляв УНН, раніше сьогодні стало відомо, що Європейський союз передає Україні 11,5 млн євро на підтримку реформи державного управління.