Німеччина посилила правила в'їзду з України через коронавірус

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Люди, які в'їжджають на територію ФРН з цієї країни, за винятком, якщо вони повністю щеплені або одужали від COVID-19, мають відбути 10-денний карантин, вийти з якого можна буде лише через п'ять днів після приїзду за результатами негативного тесту. Перед в'їздом до країни необхідно зареєструватись на відповідному сайті і внести туди свої дані про вакцинацію.

Діти до 12 років повинні перебувати в карантині протягом п'яти днів і можуть завершити його без тесту на коронавірус. Ці вимоги стосуються осіб з будь-яким громадянством, які протягом останніх 10 днів відвідували країни зі списку високого ризику, до яких віднесено Україну.

Зонами високого епідеміологічного ризику в Німеччині оголошують країни і регіони, де загроза зараження коронавірусом є особливо високою. При цьому значення має не тільки кількість інфікованих. Враховуються й інші критерії, такі як темпи поширення коронавірусу, завантаженість лікарень і відсутність повних даних про ситуацію з хворобою.

Окрім України з 30 січня до списку також увійшли Афганістан, Куба, Пакистан, Гватемала, Бангладеш, Киргизстан, Оман, Палау, Сінгапур та французька заморська територія Нова Каледонія.

Такі обмеження діятимуть до 3 березня і потім будуть переглянуті.

Нагадаємо

На початку січня Німеччина виключила Україну зі списку країн підвищеного ризику через COVID-19.



