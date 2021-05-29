Нідерланди скасовують локдаун: з 5 червня відкриють ресторани, музеї і кіно
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. З 5 червня Нідерланди переходять на новий етап зняття карантинних обмежень в межах боротьби з коронавірусом і відкривають ресторани, музеї і кінотеатри. Таку заяву зробив очільник уряду Нідерландів Марк Рютте напередодні, повідомляє УНН.
Деталі
Як повідомив прем'єр-міністр країни Марк Рютте, з 5 червня всі заклади громадського харчування зможуть обслуговувати гостей до 22:00. При цьому, футбольні матчі Євро-2020 не будуть транслюватися на великих екранах в закладах, щоб уникнути зайвого стовпотворіння.
Музеї зможуть працювати за умови, що на 10 квадратних метрів припадатиме один відвідувач, а в залах кінотеатрів і театрів зможуть перебувати одночасно не більше ніж 50 осіб.
Так, з 5 червня, за рішенням уряду, у Нідерландах:
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- відкриваються музеї, кінотеатри та театри, музичні майданчики; у зали на 1000 місць і більше допускаються 250 осіб; усі тримаються на відстані 1,5 метра.
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- відкриються зони для відпочинку у приміщеннях тематичних парків, природних парків і зоопарків.
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- дозволено відкривати казино і місця для ігор на зразок лазертаг.
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- сауни, оздоровчі центри та солярії також можуть відкриватися.
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При цьому кількість дозволених відвідувачів залежить від місця.
Відзначається, що заходи набудуть чинності на чотири дні раніше, ніж планувалося. Таке рішення пов'язане зі зменшенням випадків захворювання коронавірусом і з процесом вакцинації в країні.
Доповнення
Раніше уряд Нідерландів дозволив ресторанам і кафе відкрити тераси і скасував комендантську годину.
З початку пандемії COVID-19 в країні було зареєстровано понад 1,6 млн випадків зараження COVID-19. Близько 17,6 тис. пацієнтів померли від наслідків зараження вірусом, майже 1,5 млн повністю вилікувалися.