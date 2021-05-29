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Нідерланди скасовують локдаун: з 5 червня відкриють ресторани, музеї і кіно

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. З 5 червня Нідерланди переходять на новий етап зняття карантинних обмежень в межах боротьби з коронавірусом і відкривають ресторани, музеї і кінотеатри. Таку заяву зробив очільник уряду Нідерландів Марк Рютте напередодні, повідомляє УНН.

Нідерланди скасовують локдаун: з 5 червня відкриють ресторани, музеї і кіно

Деталі

Як повідомив прем'єр-міністр країни Марк Рютте, з 5 червня всі заклади громадського харчування зможуть обслуговувати гостей до 22:00. При цьому, футбольні матчі Євро-2020 не будуть транслюватися на великих екранах в закладах, щоб уникнути зайвого стовпотворіння.

Музеї зможуть працювати за умови, що на 10 квадратних метрів припадатиме один відвідувач, а в залах кінотеатрів і театрів зможуть перебувати одночасно не більше ніж 50 осіб.

Так, з 5 червня, за рішенням уряду, у Нідерландах:

  • відкриваються музеї, кінотеатри та театри, музичні майданчики; у зали на 1000 місць і більше допускаються 250 осіб; усі тримаються на відстані 1,5 метра.
  • відкриються зони для відпочинку у приміщеннях тематичних парків, природних парків і зоопарків.
  • дозволено відкривати казино і місця для ігор на зразок лазертаг.
  • сауни, оздоровчі центри та солярії також можуть відкриватися.

При цьому кількість дозволених відвідувачів залежить від місця.

Відзначається, що заходи набудуть чинності на чотири дні раніше, ніж планувалося. Таке рішення пов'язане зі зменшенням випадків захворювання коронавірусом і з процесом вакцинації в країні.

Доповнення

Раніше уряд Нідерландів дозволив ресторанам і кафе відкрити тераси і скасував комендантську годину.

З початку пандемії COVID-19 в країні було зареєстровано понад 1,6 млн випадків зараження COVID-19. Близько 17,6 тис. пацієнтів померли від наслідків зараження вірусом, майже 1,5 млн повністю вилікувалися.

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