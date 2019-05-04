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Нідерланди екстрадували українця до США, якого звинувачують в кібератаках

Нідерланди екстрадували українця до США, якого звинувачують в кібератаках

Київ • УНН

 • 8215 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. Влада Нідерландів екстрадувала до США громадянина України, звинуваченого в злочинах в кіберпросторі. Про це йдеться в заяві, опублікованій в п’ятницю на сайті Міністерства юстиції США, передає УНН.

Як випливає з документа, йдеться про 31-річного Олексія Іванова. Влада США вважає, що він і його спільники розповсюджували в інтернеті шкідливі програми для отримання доступу до комп’ютерів користувачів. Далі вони за гроші надавали іншим особам можливість частково контролювати ці ПК.

За даними Мін’юсту США, Іванов причетний до здійснення кібератак, які торкнулися мільйонів комп’ютерів. Більше сотні з них перебували на території штату Нью-Джерсі.

Українець був затриманий владою Нідерландів в жовтні 2018 року в рамках розслідування, ключову роль в якому грала Секретна служба США. Американська влада висунула йому звинувачення в грудні минулого року, тоді вони були засекречені. Іванов був екстрадований в США 2 травня.

Планується, що українець постане перед судом у Ньюарку (штат Нью-Джерсі) протягом доби. Йому відмовлено у звільненні під заставу.

Нагадуємо, у Центрі кібербезпеки Великої Британії назвали одні з найбільш ненадійних паролів.

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