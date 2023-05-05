Нідерланди допомагатимуть Україні стільки, скільки буде потрібно - Міноборони країни
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Президент України, Володимир Зеленський, у вечірньому зверненні опублікував відео, у якому Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Нідерланди допомагатимуть Україні стільки, скільки буде потрібно, повідомляє УНН з посиланням на сторінку у Telegram Зеленського.
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"Ми продовжимо робити значний внесок у зміцнення військового потенціалу України. Зараз і в майбутньому, так довго, як буде треба" - сказала пані Оллонгрен.
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Володимир Зеленський у вечірньому звернені наголосив, що у нинішній ситуацій "ми бачимо, що таке допомога та що таке захист життя. Це найпочесніша місія – робити все, щоб життя перемогло".
Президент України зауважив, що зброя з бази Військово-повітряних сил Нідерландів допомагатиме нашим захисникам та берегтиме життя українців, а також всіх європейців.
Нагадаємо
Речник Глави держави Сергій Нікіфоров повідомив, що Президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Нідерландів.