Нічия коштувала "Ювентусу" втраті лідерства в Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Чинний чемпіон Італії "Ювентус" втратив очки у поєдинку 14 туру Серії А проти "Сассуоло", передає кореспондент УНН.
Обидва тайми завершилися внічию. Леонардо Бонуччі відзначився на 20 хвилині, а Бога відповів влучанням на 23 хвилині, перекинувши черпачком Буффона. На старті наступної половини Буффон не впорався із ударом від газону Капуто. В середині 45-хвилинки Роналу подарував туринцям нічию завдяки голу з пенальті – 2:2.
Натомість в іншій грі конкурент "Ювентуса" – "Інтер", переміг ФК "СПАЛ" 2:1. Таким чином, "стара синьйора" з 36 очками пропустила на першу сходинку "Інтер" (37).
Додамо, у наступному турі "Ювентус" буде змагатися із "Лаціо" в гостях.