НФ вимагає призначити свого представника заступником голови Рахункової палати з правом вето – джерело
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Фракція "Народний фронт" вимагає призначити свого представника першим заступником голови Рахункової палати, який матиме право вето на всі рішення. Про це кореспонденту УНН повідомило інформоване джерело в Верховній Раді України.
“Наразі БПП висунуло на посаду голови Рахункової палати кандидатуру Валерія Пацкана, з чим зі свого боку взагалі не згодні в НФ. Щодо цього питання тривають перемовини. Але і в „Народному фронті“ висунули свою вимогу — першим заступником голови Рахункової палати повинна стати їхня людина, яка матиме право вето по всіх рішеннях. Тобто, якщо НФ щось не сподобається, то кінцеве рішення буде за ними. Потрібно розуміти, що Рахункова палата — це дуже серйозне питання для двох фракцій — це контроль над фінансами”, — підкреслило джерело.
Рахункова палата України — постійний орган фінансово-бюджетного контролю, який утворюється Верховною Радою України, підпорядкований і підзвітний їй. Рахункова палата здійснює свою діяльність самостійно, незалежно від будь-яких інших органів держави.
Як повідомляв УНН, у четвер Рада спробує призначити тільки голову НБУ, а Омбудсмена – наступного тижня.