НФ требует назначить своего представителя заместителем главы Счетной палаты с правом вето - источник

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 35331 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 51151 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 54699 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101316 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 91873 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103588 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110602 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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НФ требует назначить своего представителя заместителем главы Счетной палаты с правом вето - источник

НФ требует назначить своего представителя заместителем главы Счетной палаты с правом вето - источник

Киев  •  УНН

 • 22505 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Фракция "Народный фронт" требует назначить своего представителя первым заместителем председателя Счетной палаты, который будет иметь право вето на все решения. Об этом корреспонденту УНН сообщил информированный источник в Верховной Раде Украины.

"Сейчас БПП выдвинуло на пост главы Счетной палаты кандидатуру Валерия Пацкана, с чем со своей стороны вообще не согласны в НФ. По этому вопросу идут переговоры. Но и в "Народном фронте" выдвинули свое требование - первым заместителем председателя Счетной палаты должен стать их человек, который имеет право вето по всем решениях. То есть, если НФ-то не понравится, то окончательное решение будет за ними. Нужно понимать, что Счетная палата - это очень серьезный вопрос для двух фракций - это контроль над финансами", - подчеркнул источник.

Счетная палата Украины - постоянный орган финансово-бюджетного контроля, который образуется Верховной Радой Украины, подчинен и подотчетен ей. Счетная палата осуществляет свою деятельность самостоятельно, независимо от любых других органов государства.

Как сообщал УНН, в четверг Рада попробует назначить только главу НБУ, а Омбудсмена - на следующей неделе.

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