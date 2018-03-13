НФ требует назначить своего представителя заместителем главы Счетной палаты с правом вето - источник
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Фракция "Народный фронт" требует назначить своего представителя первым заместителем председателя Счетной палаты, который будет иметь право вето на все решения. Об этом корреспонденту УНН сообщил информированный источник в Верховной Раде Украины.
"Сейчас БПП выдвинуло на пост главы Счетной палаты кандидатуру Валерия Пацкана, с чем со своей стороны вообще не согласны в НФ. По этому вопросу идут переговоры. Но и в "Народном фронте" выдвинули свое требование - первым заместителем председателя Счетной палаты должен стать их человек, который имеет право вето по всем решениях. То есть, если НФ-то не понравится, то окончательное решение будет за ними. Нужно понимать, что Счетная палата - это очень серьезный вопрос для двух фракций - это контроль над финансами", - подчеркнул источник.
Счетная палата Украины - постоянный орган финансово-бюджетного контроля, который образуется Верховной Радой Украины, подчинен и подотчетен ей. Счетная палата осуществляет свою деятельность самостоятельно, независимо от любых других органов государства.
Как сообщал УНН, в четверг Рада попробует назначить только главу НБУ, а Омбудсмена - на следующей неделе.