Незвичайні інгредієнти в косметичній продукції

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Косметична індустрія в усьому світі розвивається з неймовірною швидкістю. Виробники нескінченно експериментують, пропонуючи то народні рецепти різних країн, то сучасні ноу-хау. Вивчаючи склади косметичних кошти на сайті магазинів EVA, можна іноді зустріти абсолютно несподівані компоненти, особливо якщо мова заходить про натуральну, зокрема популярної корейської косметиці. Які ж найменування здивують вас і навіть збентежать, але їхню користь для шкіри не можна переоцінити?

Муцин равлика

Незвичайний компонент сучасної косметики, який буквально підірвав б’юті-індустрію. Коли мова заходить про слиз равлика у багатьох виникає неоднозначне відчуття, але повірте, ваша шкіра буде в захваті. Равлики виділяють муцин у відповідь на різні подразники або пошкодження їхнього тіла. Речовина діє як антисептик, захищає тіло равлика і вашу шкіру від вільних радикалів і токсинів, зволожує, живить і загоює, прискорює регенерацію клітин, усуває зморшки, лущення, запалення і акне.

Плацента

Не лякайтеся, нічого протизаконного в цьому немає. У звичайних антивікових кремах або сироватках, міститься так званий екстракт плаценти, багатий вітамінами, мікроелементами і амінокислотами, який добувають з плаценти деяких тварин, але все частіше — синтетичним шляхом. Основний ефект компонента — омолодження шкіри за рахунок активної регенерації клітин.

Колоїдне срібло і золото

Розчин з мікрочастинками дорогоцінних металів також прийшов в світову косметологію завдяки корейським брендам. Золото використовується для детоксикації, відновлення і омолодження шкіри. Срібло діє як антисептик, не порушуючи природну мікрофлору шкіри, бореться з подразненнями, запаленнями і акне, спровокованими шкідливими мікроорганізмами.

Пудра дорогоцінних каменів

Алмази, рубіни, сапфіри, турмалін, бурштин і перли тепер не тільки прикрашають ювелірні вироби, а й вашу шкіру. Ті чи інші камені заспокоюють, зволожують, підтягують, розгладжують і освітлюють шкіру, прискорюють регенерацію клітин.

Деревне вугілля

Порошок з перетертого вугілля (найчастіше бамбука) містить ряд корисних мікроелементів (кальцій, калій, натрій, магній, залізо). Використовується в скрабах і масках для глибокого очищення шкіри обличчя, тіла, голови. Надає адсорбуючу, детоксикуючу і антисептичну дію, регулює роботу сальних залоз, звужує пори, відновлює гідроліпідний баланс шкіри.

Водорості

Косметика з вмістом водоростей вже давно не новинка, проте це дуже перспективний напрямок для розвитку, оскільки регулярно досліджується все більше видів цих водоростей і їхній вплив на здоров’я і красу шкіри. Основна користь водоростей — в їхній здатності утримувати вологу в шкірі, вони покращують міжклітинний метаболізм і діють як антиоксиданти.

Корали

Порошок перетертих коралів використовується для механічного пілінгу шкіри. Вони відлущують ороговілі клітини, тонізують шкіру і прискорюють її оновлення.

Бджолина отрута

Знахідка антивікової косметики. Апітоксин, що виділяється отруйними залозами бджіл, покращує мікроциркуляцію крові, стимулює синтез колагену і еластину необхідних для відновлення шкіри, зміцнює захисний бар’єр шкіри і утримує вологу.

Екстракт пекучого перцю

Не тільки аптечні препарати, а й сучасні косметичні продукти можуть містити пекучий перець, який тонізує шкіру, прискорює місцевий обмін речовин, сприяє розщепленню жирів. Його використовують в антицелюлітній косметиці, в пламперах для збільшення обсягу губ і в засобах для стимуляції росту волосся.

Сечовина

Цей косметичний інгредієнт можна добути двома способами: багаторазовою фільтрацією сечі тварин або, значно частіше, синтетичним шляхом (“карбамід” в складі). Сечовина — ідеальний зволожувач знайомий нашій шкірі. Її застосовують як в доглядають, так і в деяких декоративних засобах.

У виняткових випадках в складі косметичних засобів можна також зустріти:

  • кінський жир — відновлює захисний бар’єр шкіри;
  • осляче молоко — підтримує pH-баланс шкіри і омолоджує шкіру;
  • винний екстракт — надає антивікову дію і захищає шкіру від ультрафіолету;
  • екстракт морських зірок — прискорює регенерацію тканин і усуває гіперпігментацію;
  • свинячий колаген — допомагає в боротьбі з мімічними зморшками;
  • зміїна отрута — надає ліфтинг-ефект;
  • курячий кістковий мозок — стимулює утворення нових клітин;
  • риб’яча луска — створює ефект “мерехтіння”;
  • гнізда саланганів — створені з слини птахів, є багатим джерелом вітамінів і мінералів, необхідних для відновлення шкіри;
  • кармін — перемелені жучки кошеніль, які надають декоративній косметиці насичений червоний колір з перламутровим фінішем.

Через популярність веганської натуральної косметики і боротьби за права тварин, багато з цих компонентів зустрічаються вкрай рідко. Виробники все частіше віддають перевагу рослинним речовинам і інноваційним технологіям. Сміливо можна сказати, що косметична індустрія не стоїть на місці і ще зуміє багато разів нас здивувати.

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