Необычные ингредиенты в косметической продукции

ukru
Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 3804 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 110680 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 166382 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 169568 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 251766 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 293864 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 154056 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142467 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 252620 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126137 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 167344 просмотра
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

3 марта, 08:22 • 153227 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 183922 просмотра
Премьер Японии прокомментировал спор Трампа и Зеленского

Премьер Японии прокомментировал спор Трампа и Зеленского

3 марта, 09:06 • 42337 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

10:45 • 152009 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 293867 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 252622 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 409329 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 375833 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 359683 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

10:45 • 152009 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 183922 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 167344 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 251771 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 167761 просмотра
Актуальное
Необычные ингредиенты в косметической продукции

Необычные ингредиенты в косметической продукции

Киев  •  УНН

 • 19955 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Косметическая индустрия во всем мире развивается с невероятной скоростью. Производители бесконечно экспериментируют, предлагая то народные рецепты разных стран, то современные ноу-хау. Изучая составы косметических средства на сайте магазинов EVA, можно иногда встретить совершенно неожиданные компоненты, особенно если речь заходит о натуральной, в частности популярной корейской косметике. Какие же наименования удивят вас и даже смутят, но их пользу для кожи нельзя переоценить?

Муцин улитки

Необычный компонент современной косметики, который буквально взорвал бьюти-индустрию. Когда речь заходит о слизи улитки у многих возникает неоднозначное ощущение, но поверьте, ваша кожа будет в восторге. Улитки выделяют муцин в ответ на различные раздражители или повреждения их тела. Вещество действует как антисептик, защищает тело улитки и вашу кожу от свободных радикалов и токсинов, увлажняет, питает и заживляет, ускоряет регенерацию клеток, устраняет морщинки, шелушения, воспаления и акне.

Плацента

Не пугайтесь, ничего противозаконного в этом нет. В обычных антивозрастных кремах или сыворотках, содержится так называемый экстракт плаценты, богатый витаминами, микроэлементами и аминокислотами, который добывают из плаценты некоторых животных, но все чаще — синтетическим путем. Основной эффект компонента — омоложение кожи за счет активной регенерации клеток.

Коллоидное серебро и золото

Раствор с микрочастицами драгоценных металлов также пришел в мировую косметологию благодаря корейским брендам. Золото используется для детоксикации, восстановления и омоложения кожи. Серебро действует как антисептик, не нарушая естественную микрофлору кожи, борется с раздражениями, воспалениями и акне, спровоцированными вредными микроорганизмами.

Пудра драгоценных камней

Алмазы, рубины, сапфиры, турмалин, янтарь и жемчуг теперь не только украшают ювелирные изделия, но и вашу кожу. Те или иные камни успокаивают, увлажняют, подтягивают, разглаживают и осветляют кожу, ускоряют регенерацию клеток.

Древесный уголь

Порошок из перетертого угля (чаще всего бамбука) содержит ряд полезных микроэлементов (кальций, калий, натрий, магний, железо). Используется в скрабах и масках для глубокого очищения кожи лица, тела, головы. Оказывает адсорбирующее, детоксицирующее и антисептическое действие, регулирует работу сальных желез, сужает поры, восстанавливает гидролипидный баланс кожи.

Водоросли

Косметика с содержанием водорослей уже давно не новинка, однако это очень перспективное направление для развития, поскольку регулярно исследуется все больше видов этих водных растений и их влияние на здоровье и красоту кожи. Основная польза водорослей — в их способности удерживать влагу в коже, они улучшают межклеточный метаболизм и действуют как антиоксиданты.

Кораллы

Порошок перетертых кораллов используется для механического пилинга кожи. Они отшелушивают ороговевшие клетки, тонизируют кожу и ускоряют ее обновление.

Пчелиный яд

Находка антивозрастной косметики. Апитоксин, выделяемый ядовитыми железами пчел, улучшает микроциркуляцию крови, стимулирует синтез коллагена и эластина необходимых для обновления кожи, укрепляет защитный барьер кожи и удерживает влагу.

Экстракт жгучего перца

Не только аптечные препараты, но и современные косметические продукты могут содержать жгучий перец, который тонизирует кожу, ускоряет местный обмен веществ, способствует расщеплению жиров. Его используют в антицеллюлитной косметике, в пламперах для увеличения объема губ и в средствах для стимуляции роста волос.

Мочевина

Этот косметический ингредиент можно добыть двумя способами: многократной фильтрацией мочи животных или, значительно чаще, синтетическим путем (“карбамид” в составе). Мочевина — идеальный увлажнитель знакомый нашей коже. Ее применяют как в ухаживающих, так и в некоторых декоративных средствах.

В исключительных случаях в составе косметических средств можно также встретить:

  • лошадиный жир — восстанавливает защитный барьер кожи;
  • ослиное молоко — поддерживает pH-баланс кожи и омолаживает кожу;
  • винный экстракт — оказывает антивозрастное действие и защищает кожу от ультрафиолета;
  • экстракт морских звезд — ускоряет регенерацию тканей и устраняет гиперпигментацию;
  • свиной коллаген — помогает в борьбе с мимическими морщинами;
  • змеиный яд — оказывает лифтинг-эффект;
  • куриный костный мозг — стимулирует образование новых клеток;
  • рыбья чешуя — создает эффект “мерцания”;
  • гнезда саланганов — созданные из слюны птиц, являются богатым источником витаминов и минералов, необходимых для обновления кожи;
  • кармин — перемолотые жучки кошениль, которые придают декоративной косметике насыщенный красный цвет с перламутровым финишем.

Из-за популярности веганской натуральной косметики и борьбы за права животных, многие из этих компонентов встречаются крайне редко. Производители все чаще отдают предпочтение растительным веществам и инновационным технологиям. Смело можно сказать, что косметическая индустрия не стоит на месте и еще сумеет много раз нас удивить.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса

Обратиться по вопросам размещения рекламы