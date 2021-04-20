Необычные ингредиенты в косметической продукции

Муцин улитки

Необычный компонент современной косметики, который буквально взорвал бьюти-индустрию. Когда речь заходит о слизи улитки у многих возникает неоднозначное ощущение, но поверьте, ваша кожа будет в восторге. Улитки выделяют муцин в ответ на различные раздражители или повреждения их тела. Вещество действует как антисептик, защищает тело улитки и вашу кожу от свободных радикалов и токсинов, увлажняет, питает и заживляет, ускоряет регенерацию клеток, устраняет морщинки, шелушения, воспаления и акне.

Плацента

Не пугайтесь, ничего противозаконного в этом нет. В обычных антивозрастных кремах или сыворотках, содержится так называемый экстракт плаценты, богатый витаминами, микроэлементами и аминокислотами, который добывают из плаценты некоторых животных, но все чаще — синтетическим путем. Основной эффект компонента — омоложение кожи за счет активной регенерации клеток.

Коллоидное серебро и золото

Раствор с микрочастицами драгоценных металлов также пришел в мировую косметологию благодаря корейским брендам. Золото используется для детоксикации, восстановления и омоложения кожи. Серебро действует как антисептик, не нарушая естественную микрофлору кожи, борется с раздражениями, воспалениями и акне, спровоцированными вредными микроорганизмами.

Пудра драгоценных камней

Алмазы, рубины, сапфиры, турмалин, янтарь и жемчуг теперь не только украшают ювелирные изделия, но и вашу кожу. Те или иные камни успокаивают, увлажняют, подтягивают, разглаживают и осветляют кожу, ускоряют регенерацию клеток.

Древесный уголь

Порошок из перетертого угля (чаще всего бамбука) содержит ряд полезных микроэлементов (кальций, калий, натрий, магний, железо). Используется в скрабах и масках для глубокого очищения кожи лица, тела, головы. Оказывает адсорбирующее, детоксицирующее и антисептическое действие, регулирует работу сальных желез, сужает поры, восстанавливает гидролипидный баланс кожи.

Водоросли

Косметика с содержанием водорослей уже давно не новинка, однако это очень перспективное направление для развития, поскольку регулярно исследуется все больше видов этих водных растений и их влияние на здоровье и красоту кожи. Основная польза водорослей — в их способности удерживать влагу в коже, они улучшают межклеточный метаболизм и действуют как антиоксиданты.

Кораллы

Порошок перетертых кораллов используется для механического пилинга кожи. Они отшелушивают ороговевшие клетки, тонизируют кожу и ускоряют ее обновление.

Пчелиный яд

Находка антивозрастной косметики. Апитоксин, выделяемый ядовитыми железами пчел, улучшает микроциркуляцию крови, стимулирует синтез коллагена и эластина необходимых для обновления кожи, укрепляет защитный барьер кожи и удерживает влагу.

Экстракт жгучего перца

Не только аптечные препараты, но и современные косметические продукты могут содержать жгучий перец, который тонизирует кожу, ускоряет местный обмен веществ, способствует расщеплению жиров. Его используют в антицеллюлитной косметике, в пламперах для увеличения объема губ и в средствах для стимуляции роста волос.

Мочевина

Этот косметический ингредиент можно добыть двумя способами: многократной фильтрацией мочи животных или, значительно чаще, синтетическим путем (“карбамид” в составе). Мочевина — идеальный увлажнитель знакомый нашей коже. Ее применяют как в ухаживающих, так и в некоторых декоративных средствах.

В исключительных случаях в составе косметических средств можно также встретить:



лошадиный жир — восстанавливает защитный барьер кожи;



ослиное молоко — поддерживает pH-баланс кожи и омолаживает кожу;



винный экстракт — оказывает антивозрастное действие и защищает кожу от ультрафиолета;



экстракт морских звезд — ускоряет регенерацию тканей и устраняет гиперпигментацию;



свиной коллаген — помогает в борьбе с мимическими морщинами;



змеиный яд — оказывает лифтинг-эффект;



куриный костный мозг — стимулирует образование новых клеток;



рыбья чешуя — создает эффект “мерцания”;



гнезда саланганов — созданные из слюны птиц, являются богатым источником витаминов и минералов, необходимых для обновления кожи;



кармин — перемолотые жучки кошениль, которые придают декоративной косметике насыщенный красный цвет с перламутровым финишем.



Из-за популярности веганской натуральной косметики и борьбы за права животных, многие из этих компонентов встречаются крайне редко. Производители все чаще отдают предпочтение растительным веществам и инновационным технологиям. Смело можно сказать, что косметическая индустрия не стоит на месте и еще сумеет много раз нас удивить.