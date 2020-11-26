Незахищені люди в інтернатах потребують першочергового тестування на COVID-19 - ексглава МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. В Україні нехтують масовим тестуванням закритих інституцій: будинків-інтернатів для людей похилого віку та осіб з інвалідністю, в'язниць, лікарень. Ситуація вкрай загрозлива, враховуючи те, що згідно з європейськими протоколами - персонал, відвідувачі та мешканці таких закладів тестуються першочергово, масово та регулярно "антигенними" тестами. Ексміністр охорони здоров’я Василь Князевич розповів УНН, що ще два місяці тому озвучував цю важливу проблему.
"Суспільство піклується про молодих, про школи, а щоб про немічних – ми ще не доросли до такого. Я місяців два тому говорив головному санітарному лікарю про проблеми цих людей, які сьогодні знаходяться у так званих інтернатах, будинках для людей похилого віку, щоб вони продумали систему забезпечення. Але ви бачите, що сьогодні робиться у країні", - зазначив Князевич.
Ситуація навіть у столиці вкрай загрозлива. У КМДА повідомляють, що будинки для людей похилого віку та осіб з інвалідністю забезпечені експрес-тестами на антиген. У самих закладах відповідають, що хотіли б захищати своїх мешканців від COVID-19, але тестів на балансі немає.
"Починати треба тестування із персоналу. До груп ризику вірус прийде через персонал. (…) Спочатку обслуговуючий персонал, а потім вже люди, які там знаходяться", - впевнений він.
Нагадаємо, США та низка європейських країн (Австрія, Німеччина, Естонія тощо) регулярно проводять масове тестування, щоб уникнути спалаху у межах закритих середовищ серед груп ризику.