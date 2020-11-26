Незахищені люди в інтернатах потребують першочергового тестування на COVID-19 - ексглава МОЗ

"Суспільство піклується про молодих, про школи, а щоб про немічних – ми ще не доросли до такого. Я місяців два тому говорив головному санітарному лікарю про проблеми цих людей, які сьогодні знаходяться у так званих інтернатах, будинках для людей похилого віку, щоб вони продумали систему забезпечення. Але ви бачите, що сьогодні робиться у країні", - зазначив Князевич.

Ситуація навіть у столиці вкрай загрозлива. У КМДА повідомляють, що будинки для людей похилого віку та осіб з інвалідністю забезпечені експрес-тестами на антиген. У самих закладах відповідають, що хотіли б захищати своїх мешканців від COVID-19, але тестів на балансі немає.

"Починати треба тестування із персоналу. До груп ризику вірус прийде через персонал. (…) Спочатку обслуговуючий персонал, а потім вже люди, які там знаходяться", - впевнений він.

Нагадаємо, США та низка європейських країн (Австрія, Німеччина, Естонія тощо) регулярно проводять масове тестування, щоб уникнути спалаху у межах закритих середовищ серед груп ризику.