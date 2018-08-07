Невідомі зі зброєю у Києві викрали з авто сумку зі 100 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Києві невідомі в масках і з предметом, схожим на зброю, вчора викрали з автомобіля сумку зі 100 тис. грн, передає УНН з посилання на повідомлення відділу комунікації поліції Києва.
За інформацією поліції, подія сталася вчора близько 18 години на вулиці Здолбунівській.
"Зі слів 40-річної потерпілої, вона разом з водієм під'їхали на паркувальний майданчик одного з торговельних центрів у власних справах. У якусь мить до їх автівки підбігло троє невідомих чоловіків у масках. Погрожуючи предметом, схожим на пістолет, зловмисники розбили скло задніх дверей Toyota і з салону забрали сумку з 100 тис. гривень. З місця події нападники зникли на автомобілі Volkswagen", - розповіли правоохоронці.
На розшук злочинців, за даними правоохоронців, було спрямовано наряди столичної поліції та введено спеціальний оперативний план.
Як зазначили у поліції, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, поліція встановлює групу осіб, яка у Броварах Київської області поранила з травматичної зброї і пограбувала водія позашляховика.