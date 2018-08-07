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Неизвестные с оружием в Киеве похитили из авто сумку со 100 тыс. грн

Неизвестные с оружием в Киеве похитили из авто сумку со 100 тыс. грн

Киев  •  УНН

 • 9171 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. В Киеве неизвестные в масках и с предметом, похожим на оружие, вчера похитили из автомобиля сумку со 100 тыс. грн, передает УНН со ссылкой на сообщение отдела коммуникации полиции Киева.

По информации полиции, инцидент произошел вчера около 18 часов на улице Здолбуновской.

"По словам 40-летней потерпевшей, она вместе с водителем подъехали на парковку одного из торговых центров по делам. В какой-то момент к их машине подбежали трое неизвестных мужчин в масках. Угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленники разбили стекло задней дверей Toyota и из салона забрали сумку с 100 тыс. гривен. С места происшествия нападавшие скрылись на автомобиле Volkswagen", - рассказали правоохранители.

На розыск преступников, по данным правоохранителей, были направлены наряды столичной полиции и введен специальный оперативный план.

Как отметили в полиции, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, полиция устанавливает группу лиц, которая в Броварах Киевской области ранила из травматического оружия и ограбила водителя внедорожника.

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