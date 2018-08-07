Неизвестные с оружием в Киеве похитили из авто сумку со 100 тыс. грн

По информации полиции, инцидент произошел вчера около 18 часов на улице Здолбуновской.

"По словам 40-летней потерпевшей, она вместе с водителем подъехали на парковку одного из торговых центров по делам. В какой-то момент к их машине подбежали трое неизвестных мужчин в масках. Угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленники разбили стекло задней дверей Toyota и из салона забрали сумку с 100 тыс. гривен. С места происшествия нападавшие скрылись на автомобиле Volkswagen", - рассказали правоохранители.

На розыск преступников, по данным правоохранителей, были направлены наряды столичной полиции и введен специальный оперативный план.

Как отметили в полиции, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, полиция устанавливает группу лиц, которая в Броварах Киевской области ранила из травматического оружия и ограбила водителя внедорожника.