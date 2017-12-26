Невідомі в Одесі обмалювали низку будівель антисемітськими написами
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 26 грудня. УНН. Невідомі обмалювали антисемітськими написами низку будівель в центрі Одеси, передає кореспондент УНН.
Невідомі зловмисники обписали антисемітськими гаслами Бродську синагогу на Жуковського, Музей Голокосту пам'яті жертв фашизму на Малій Арнаутській та Єврейський культурний центр "Бейт Гранд" на Тираспольській.
На будівель, зокрема, з'явилися такі написи, як "Геть жидів, Україна для українців", "Тьотя Соня не спасе тут господар українець", "Перший тост за голокост".
Як повідомляв УНН, в середині грудня вандали намалювали свастику на ханукальному світильнику, який до свята Ханука був встановлений на Подолі в Києві.