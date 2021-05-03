Непростий період: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень

Цей тиждень буде дуже цікавим завдяки Урану. Він буде дуже непередбачуваним своїми подіями. Ці події будуть крутитися навколо всього: природи, погоди, нашого настрою і зачеплять вони два аспекти - це грошові питання і любов.

Овен

Для Овнів цей тиждень буде зосередженим на фінансових питаннях, і тут треба бути дуже обережними. Справа в тому, що цей тиждень принесе вам чимало цікавих сюрпризів, і ви можете зустріти дуже цікаві пропозиції. Вам можуть запропонувати цікаві інвестиції, до вас можуть прийти дуже цікаві люди, але краще поки утриматися. Справа в тому, що ви цього тижня, особливо в першій його половині, можете допустити дуже велику, фатальну помилку, яка принесе великі проблеми. Не варто зараз у жодному разі займатися кредитуванням, вкладенням фінансів у нові і, як вам здається, привабливі проекти. Не варто довіряти новим людям, утримайтеся поки від цього, щоб не допустити цієї фатальної помилки. Цього тижня все-таки свята, а тому вам краще розслабитися і присвятити себе своїм рідним, близьким. Подумайте врешті-решт про щось приємне, божественне і високе.

Особливо складний період для тих Овнів, які працюють в таких сферах, що стосуються фінансів, банківських структур, кредитування, страхування. У цих сферах може бути досить багато проблем. Тому відкладіть поки свої справи і присвятіть цей час собі. Таким чином цей тиждень може бути для вас дуже вдалим, також це цікаві зустрічі і неймовірно хороша інформація. Прекрасний час для навчання, набути якихось нових навичок, здобути цікаві знання, можливо, ви ще раз займетеся іноземними мовами, які якраз час підтягти. А ще дуже важливо щоб ви знали, що це прекрасний час для того, щоб зустрітися зі своїми родичами, братами, сестрами і провести з ними час. Непоганий період для тих Овнів, які є керівниками, у період в кінці тижня ви можете ухвалити низку правильних рішень. Для вас зараз досить непогано займатися розширенням, подумати про те, як ви наступного тижня приступите до нових якихось можливостей і можете якимось чином розширити свої повноваження.

Коли ви будете проводити час з рідними і близькими або друзями, що буде правильно, вам не варто затівати одну розмову - про гроші. Прохання зайняти в борг може привести до великих і довгих сварок. Краще цей час присвятити приємним розмовам і добрим відносинам один до одного.

У коханні для одиноких Овнів настає хороший період. Вас чекають дуже цікаві знайомства. А ось у сімейних Овнів можуть виникнути проблеми в спілкуванні, якщо ви знову-таки зачепите грошові питання. Краще їх відкласти, а говорити про щось інше, приємне. Проведіть час, відпочиваючи разом на природі, і обов'язково побільше романтики.

Цей тиждень - прекрасний час для виходів на природу. Розслабтеся, проведіть час в медитації, в релаксі. Хоча вам це і не властиво. Якщо для вас релакс - це все-таки рух, наприклад, біг, то займайтеся.

Телець

Тельці, для вас - дуже цікавий період, тому що ви почнете занурюватися в себе і ставити собі питання, що ж я хочу? Що мені робити? Куди мені розвиватися? Ви почнете займатися самокопанням, але не варто в це заглиблюватися, залиште себе в спокої. Для Тельців взагалі цей місяць неймовірно важливий в житті, тому що занадто багато життєвих змін ви відчуєте в своїй долі, і вони будуть дуже цікаві, але одночасно можуть бути не зовсім легкими. Ви будете постійно в центрі уваги, і цей тиждень не буде винятком. Тому все одно всі ті, хто вас оточує, будуть від вас щось хотіти, привертати вашу увагу і постійно пропонувати якісь цікаві варіанти розвитку як ділового, так і особистісного. Але будьте обережні, подивіться уважно, кого ви зараз притягує. На жаль, цього тижня можуть з'явитися люди, які можуть до вас не дуже добре поставитися в майбутньому. Зараз чудовий тиждень для того, щоб зайнятися освітою або навпаки - розслабитися і відпочивати. Ви можете цього тижня насолоджуватися спілкуванням, новими знайомствами, цікавими інформаційними можливостями. Добре для тих Тельців, які працюють в ЗМІ, займаються інформаційними напрямками, торгівлею інформацією. Тиждень підходить для групових занять. Це можуть бути якісь лекції, форуми, семінари, і ви будете досить популярні. Будьте лише обережні в фінансах: цього тижня можуть надійти цікаві фінансові пропозиції, які ще не відомо, чим закінчаться. Не варто купувати щось велике, особливо будинки, дачі, земельні ділянки. Утримайтеся поки від цього.

Що стосується здоров'я, вас можуть турбувати головні болі. Тому не перенапружуйтеся - відпочинок найкраще, що може бути цього тижня. Жінкам у жодному разі цього тижня не варто займатися серйозними косметологічними процедурами. Обов'язково відкладіть їх, тому що може бути абсолютно непередбачуваний ефект.

У коханні для сімейних Тельців прекрасний період, він буде легкий, приємний. Проведіть разом вихідні, насолоджуйтеся відносинами. Одиноким Тельцям потрібно бути вкрай обережними, особливо в першій половині цього тижня - гарненько розгляньте того обранця, з яким ви збираєтеся зустрічатися.

Близнюки

Цього тижня Близнюкам захочеться все змінити. Їм захочеться динаміки, спілкування, але на ділі все може бути зовсім по-іншому, вони можуть бути в абсолютно розслабленому стані і дуже радіти святам. Відпочиньте, побудьте вдома, розберіться трішечки в собі. Друга половина тижня може бути дуже вдалою в фінансовому плані. У вас дійсно можуть бути дуже цікаві проекти фінансові, ви можете робити навіть якісь вкладення, але не раніше четверга. У другій половині тижня ви можете очікувати підвищення заробітної плати, можливо, премію, повернення боргів. Гарний час для Близнюків, які працюють в ЗМІ, інформаційних напрямках, медицині, державних структурах, а також тих, хто працює в промисловості. Взагалі постарайтеся в першій половині тижня заощадити свої сили для того, щоб у другій активно заробляти гроші.

Що стосується кохання, то у самотніх Близнюків буде настільки неймовірне бажання закохатися, що вони можуть піти в потік якихось романтичних відносин, але будьте вибірковими. Що стосується сімейних Близнюків, то у вас з'являться цікаві можливості у спілкуванні, спільних цікавих проектах. Але можуть виникнути підозри до своєї другої половинки, тому, візьміть себе в руки.

Що стосується здоров'я Близнюків, то будьте дуже обережні цього тижня зі спиртним, не варто цим захоплюватися. Вам дуже добре підійдуть масажі. Слабкими цього тижня будуть ноги, тому, щоб не було болю, варикозу, набряклості, замовте собі масаж, або подумайте про часті піші прогулянки. Спорт також буде вам на користь.

Рак

Дорогі Раки, цього тижня вам захочеться повністю пірнути в роботу, почати нові проекти, зайнятися новими починаннями, але робіть це краще на папері. Потім, коли почнеться новий Місяць, ви можете все ці проекти успішно втілити в життя. Плануйте, думайте. Справа в тому, що, якщо ви будете зараз щось робити, можливо, ви не знайдете підтримки. На підтримку друзів цього тижня не варто розраховувати, краще разом з ними відпочивати. Також можуть виникнути якісь складнощі, особливо фінансові. Цього тижня не варто вкладати, інвестувати в якісь нові починання, проекти. Просто почекайте. Але саме зараз до вас можуть прийти цікаві люди. Знову-таки, це буде спокуса. Не варто спокушатися новими пропозиціями, якимись ідеями. Поки утримайтеся від цього. Відпочивайте, набирайтеся сил, спілкуйтеся і придумуйте. Це прекрасний час, коли ви можете навести порядок у себе вдома, зустрітися з усіма родичами, відвідати свою дачу, а можливо - просто красиві місця. Якщо у вас буде бажання поїхати кудись далеко, будь ласка, адже ці поїздки теж принесуть вам велике задоволення. Беріть з собою свою сім'ю. Все вдало буде складатися у тих Раків, які будуть займатися далекими поїздками, туризмом, спілкуванням і контактами з іноземцями. Також цей період хороший для всіх Раків, які задіяні в освітній системі, ЗМІ.

У коханні для сімейних Раків - дуже хороший період, спокійний, душевний. Що стосується самотніх Раків, то тут може бути багато ілюзій у коханні. Ви можете зустрічати нових людей і придумувати історії, які абсолютно з ними не пов'язані. Не придумуйте собі принців і принцес. Дивіться цього тижня на своїх обранців цілком тверезо.

Що стосується здоров'я, то ваше слабке місце цього тижня - це низ живота. Постарайтеся правильно харчуватися, більше рухатися, будьте на свіжому повітрі, відпочивайте.

Лев

У Левів триває складний період. Особливо у тих, хто є керівником і дуже відповідальний. Від вас буде дуже багато залежати, і найголовніше цього тижня - не допустити фатальних помилок. Вам доведеться приймати різні цікаві рішення, важливі рішення, можливо, це буде стосуватися якихось територіальних питань, або фінансових. Не варто цього тижня вам робити якихось різких кроків. Сто раз подумайте і один раз відріжте. Тому постарайтеся цього тижня бути уважними до кожного вашого кроку. Проявляйте себе досить дипломатично. Всім іншим Левам можуть надійти дуже цікаві пропозиції щодо роботи, можливості підвищення. Але все-таки цього тижня краще відкласти ці питання і повернуться до них наступного тижня. А зараз вам краще якісно відпочити, присвятити свій час рідним, подумати про духовне. Також слабке місце - це ваш партнер, не варто зараз на них розраховувати. Ви можете побачити їхнє справжнє обличчя, тому, якщо ви будете ухвалювати які-небудь рішення, то ухвалюйте їх самостійно. А якщо питання постане в тому, що вам потрібні будуть якісь партнери, компаньйони, то знову-таки - не на часі.

А ось для професійного зростання, для того, щоб просто показати, наскільки ви хороший фахівець, отримати якісь знання в своїй професії, - саме час. Добре йтимуть справи у Левів у таких напрямках, як медицина, державні питання, також це може бути аграрний напрямок, це можуть бути виробничі і різні інші напрямки. Непростий період для Левів, які мають власний бізнес - будьте пильні і не зробите помилок.

Що стосується здоров'я, то у Левів буде не дуже хороший тиждень. Особливо це стосується серцево-судинної діяльності і області спини. Тим, хто страждають такими недугами, варто приділити собі більше часу і провести якусь медичну профілактику. Більше рухайтеся, займайтеся спортом, відпочивайте.

Що стосується кохання, то для самотніх Левів - прекрасний період, період любові. Але знову-таки, будьте уважні, з ким ви знайомитеся. У перші три дні тижня не живіть ілюзіями. Що стосується сімейних Левів, то тут потрібно серйозно приділити час своїй другій половинці. Ви можете настільки бути емоційно переобтяжені, що все це може вилитися на найрідніших і найближчих. Тому приділіть час і обов'язково будьте терплячі.

Діва

У Дів - досить напружений тиждень. У всіх, хто працює в іноземних компаніях, або має якихось партнерів за кордоном, - дуже непростий період. Тут дуже важливо бути дипломатичними, будувати відносини на довірі, інакше можуть бути проблеми. Є ймовірність, що якщо ви дуже жорстко поведете себе на переговорах, або будете вести себе нетактовно, то просто розірвете з ними відносини. Для Дів, які займаються туризмом або торгівлею, імпортом-експортом, цей тиждень буде дуже цікавим. Але можуть виникати труднощі. Наприклад, будуть відкладатися якісь поїздки, або можуть бути затримки з надходженням товару, до цього треба ставитися спокійно. Також це стосується тих Дів, які працюють в системі освіти. Безумовно, такий складний довгий період усамітнення дуже сильно вплинув на нашу освіту. Справа в тому, що онлайн - не звичний для нас і, звичайно ж, накопичена втома у викладачів може вилитися в зриви потім на своїх учнів і студентів. Будьте обережнішими. Що стосується студентів і всіх учнів, - цього тижня буде дуже складно сприймати будь-яку інформацію. Тому постарайтеся або старанно вчитися, або проявляйте кмітливість. У тих Дів, які працюють в ЗМІ, у різних інформаційних напрямках цей тиждень буде шалено завантажений абсолютно різною інформацією, вона може бути вибуховою, небезпечною, а може бути навіть неправдивою. У цьому всьому вам доведеться обов'язково розібратися. Будьте обережні і бережіть себе і свою нервову систему. Всім Дівам цього тижня доведеться слухати різні новини. Будь ласка, тримайте себе в руках, і може бути, варто більше відпочити, приділити увагу своїм рідним і близьким і просто навчитися радіти і відпочивати.

Цього тижня Дівам також варто перенести поїздки, тому що вони можуть бути досить небезпечними. Тому утримайтеся від далеких поїздок. Деякі Діви від втоми, від емоційних перенапруг захочуть змінити роботу. Не варто цього робити поки що, утримайтеся, просто відпочиньте. Підтримкою вам будуть ваші рідні, близькі, діти. Постарайтеся з ними провести більше часу. Якщо у вас накопичилися якісь важкі питання, порадьтеся з ними, це будуть для вас найкращі порадники.

Цього тижня Дівам дуже важливо не переїдати, слабка область - це шлунково-кишковий тракт, а також проблеми можуть виникнути зі спиною. Тому будьте, будь ласка, обережними, коли ви будете багато працювати на своїх дачах, присадибних ділянках. Краще не перенапружуватися і обов'язково налагодьте своє харчування.

Що стосується кохання, то цей тиждень для багатьох Дів може виявитися просто доленосним. Це стосується самотніх Дів - приділіть увагу своєму особистому житті. Сімейним Дівам саме час насолоджуватися відносинами, відпочинком і добре проводити разом час.

Терези

Цього тижня ви захочете піти на ризик, що абсолютно не властиво вашій природі. А змусити вас може ваше фінансове становище. Це можуть бути як якісь дивні ідеї, так і цікаві проекти, якими можуть вас заманити. Також це може бути щось пов'язане з кризою, яку ми зараз усі переживаємо. Не варто цього тижня фінансово ризикувати - відмовтеся брати кредит, розстрочку, брати в борг. Цього тижня краще зайнятися роботою. Працюйте і підвищуйте свій професіоналізм. Робіть те, що робите завжди, але, безумовно, у свята якісно відпочивайте. Ваша працьовитість принесе неймовірний успіх, якщо не цього тижня, так наступного. Гарний час для тих Терезів, які працюють у сфері медицини, інженерних напрямках, будь-яких технічних напрямках, інформаційних - вас чекатиме успіх. Постарайтеся завершити справи, адже зараз Місяць, що йде на спад. Варто зайнятися будинком, навести порядок, позбутися всього непотрібного, зайнятися дачними питаннями. Гарний час, щоб зустрітися з родичами, приділити їм трохи свого часу. У Терезів, які живуть далеко, виникне неймовірне бажання з'їздити в рідні краї. Зробіть це і відвідайте всіх своїх рідних і близьких.

Що стосується кохання, то у сімейних Терезів - досить спокійний період, коли ви можете добре проводити час разом і зайнятися загальними домашніми справами. А ось що стосується самотніх Терезів, - тут можуть бути неймовірні пристрасті, бажання в чомусь підозрювати, бажання нескінченно з'ясовувати стосунки. Будьте обережні, це може привести до розладу стосунків, ви можете втратити своїх коханих. Будьте спокійні. Що стосується здоров'я, то може бути дуже напруженою нервова система. Тому порада - спокій, розслаблення і головне - приділіть час своєму сну. Якщо він порушений, то намагайтеся гуляти перед сном, думати про хороше, присвятіть час самим собі.

Скорпіон

Для вас цей тиждень може бути вельми показовим. Що стосується вашого оточення, особливо ваших партнерів як по бізнесу, так і в особистих відносинах, то саме цей тиждень проявить їх справжнє обличчя. І станеться це в тому випадку, якщо ви будете в досить спокійному стані. Ви зможете розібратися, хто вас оточує і чи варто продовжувати стосунки. А якщо ви проявите свій норов, якщо ви будете в стані нервового напруження, може статися так, що ви погіршили стосунки і не зрозумієте, навіщо ви це зробили і що насправді відбулося. Також це не найкращий час, щоб заводити нові знайомства в бізнесі, а особливо шукати людей, яким би ви могли довіряти фінансово. Те ж саме стосується особистих відносин. Не найкращий час для підписання контрактів, шлюбних угод, фінансових угод. Відкладіть це.

Прекрасний тиждень для духовного розвитку і спокою. У жодному разі цього тижня не варто з'ясовувати стосунки, коли є дуже гострий конфлікт. Цей конфлікт може затягнутися на дуже довгий час, постарайтеся стримати себе. Тиждень буде цікавим інформаційно. Вам може надійти цікава інформація, яка вплине на хід ваших подій. Це можуть бути люди, які можуть принести інформацію або дати вам такі знання, з якими ви раніше не стикалися. Це може бути в бізнесі або навіть в напрямку психології. У вас також може бути дуже багато цікавих поїздок. Можливі ділові відрядження.

Що стосується особистого життя, то для Скорпіонів, особливо самотніх, це період дуже напружений. Вам буде як ніколи хотітися відносин. Ви можете допустити низку помилок. Одиноким Скорпіонам краще відмовитися від спокус і від помилок, які вони можуть допустити. Що стосується сімейних Скорпіонів - тут можуть розгорітися справжні пристрасті. Тому стримуйте себе, інакше це може коштувати вам сімейних відносин. Слабкі місця здоров'я - поперекова область хребта і нирки. Не перевантажуйте себе напоями, особливо спиртними. Більше гуляйте на свіжому повітрі, рухайтеся. Ви любите спорт і це - правильно, займайтеся ним.

Стрільці

Цей тиждень може бути досить напруженим. Знову-таки, це може бути лише ваш внутрішній стан. Неймовірним буде бажання міняти, особливо професію, бажання звільнитися, бажання почати нові, і може бути, не зовсім правильні напрямки. Не поспішайте це робити, особливо ті Стрільці, у кого був довгий період невдач або перенавантаження, наприклад, це харчові напрямки, ресторанний бізнес. Це можуть бути ті Стрільці, які працювали в напруженому графіку в медицині, освіті. Утримайтеся від цього. Це всього лише емоційний стан цього тижня. Обов'язково при будь-яких обставинах намагайтеся відпочивати, перейдіть на щось приємне. Якщо хочете, можете з'їздити відпочити: на природу або за кордон. Вам потрібно обов'язково зайнятися своїм внутрішнім спокоєм. Добре б відвідати психолога або пройти психологічні тренінги, розслабитися. Цей тиждень має багато спокус, які можуть у результаті нічого не принести. Тому, якщо вам і надійдуть цікаві пропозиції, наприклад, по роботі, де вам можуть обіцяти найкращі умови праці або більшу заробітну плату, хорошу премію, то не варто поки спокушатися.

Утримайтеся. Скоро Молодий місяць і цей час, коли можна буде гармонійно і правильно щось міняти. Фінансово для вас цей тиждень може бути дуже хорошим. І попри ваше нервове перенапруження, може принести премії, збільшення заробітної плати або може принести підтримку від людей у вигляді фінансів. А коли будете проводити вихідні, дуже уважно поставтеся до своїх рідних і близьких. Справа в тому, що цього тижня у вас можуть статися конфлікти, наприклад, з братами або сестрами або ж із сусідами. Тому вам слід усамітнитися або ж оточити себе найближчими - друга половинка, діти. Найкраще, що ви можете для себе зробити - це дати своєму організму відновити свої сили і привести в порядок свою нервову систему. Тому - повітря, прогулянки, добре проводити час на рибалці і підтримуйте гарний настрій. В особистих стосунках якраз цей тиждень буде досить хорошим і спокійним. У самотніх Стрільців можуть бути хороші знайомства, а у сімейних - час, який проведете зі своєю другою половинкою. Саме партнер може вас зараз підтримати у всіх ваших питаннях.

Козеріг

У Козерогів прекрасний час зануритися в роботу, в те, що ви найбільше любите робити. Ваша працьовитість матиме хороші плоди. А от у стосунках тиждень може бути непростим, як в колективі на роботі, так і в особистих стосунках. Постарайтеся стримувати свої емоції, знаходити спільну мову з тими, хто вас оточує, і у жодному разі не варто проявляти свій "козерожий" натиск, інакше ви зможете багато зруйнувати. Особливу увагу варто приділити власним дітям, саме час у них поцікавитися, які у них інтереси, чого б вони хотіли. Дуже цікавий час для тих Козерогів, які займаються безпосередньо дітьми - вихователі, викладачі, тренери. Це час, коли ваші вихованці можуть показувати хороший результат, і ви будете задоволені своєю роботою. Також цей час сприятливий для освіти, для самоосвіти, для різного роду інформації, яку ви можете добре обробляти і засвоювати. Можливі поїздки, відрядження, поїздки на відпочинок з сім'єю і дітьми. Що стосується кохання - один з найважчих тижнів року для вас, особливо для самотніх Козерогів. Рекомендується утриматися від любовних пригод і переключитися на щось інше. Що стосується сімейних Козерогів - тут треба проявляти спокій, і тоді тиждень пройде добре. Постарайтеся не висувати претензії своїй другій половинці.

Що стосується здоров'я - тиждень трохи напружений. Це стосується серцево-судинної діяльності, зверніть увагу на свою спину, варто зробити масаж, побільше рухатися, дихати свіжим повітрям, робити кардіонавантаження.

Водолій

Для вас цей тиждень буде приємним, тому що ви будете повністю занурені в сферу особистих стосунків і кохання, де вас чекає удача, але, можливо, і обман. Фінансово цей тиждень може бути сприятливим - підвищення заробітної плати, премія, бонуси і навіть хороші грошові операції до кінця тижня. Друга половина тижня вдала для купівлі-продажу нерухомості, для придбання будь-якого житла, для оформлення документів, пов'язаних з цим. Якщо Ви ріелтор, то вас чекає багато роботи.

Прекрасний час для ремонту. Тих Водоліїв, які зайняті ремонтними роботами, очікує велика завантаженість, особливо в другій половині тижня. Також цікавим буде тиждень для тих Водоліїв, які займаються творчістю і дітьми. Тому всі творчі починання, навіть якщо це хобі чи якісь перші кроки, можуть мати успіх. Гарний час для всіх, хто займається блогерством, фрілансом. Це прекрасний тиждень для того, щоб приділити увагу власним дітям. Також ті Водолії, які займаються дітьми, можуть почати новий проект. Учителі можуть насолоджуватися довгоочікуваним спілкуванням з дітьми, яких вони давно не бачили. Взагалі для всіх Водоліїв цей тиждень прекрасний тим, що вони можуть займатися тим, що їм подобається. А Водолії люблять займатися тільки тим, чим люблять займатися. Тому сміливо починайте те, що ви давно відкладали. Може, ви давно хотіли навчитися грати на гітарі, а може бути, ви хотіли кудись поїхати і ці поїздки могли б вам принести незабутні враження. А може, ви хотіли зібрати безліч друзів з якогось приводу або здійснити рітріт.

Дуже цікавий період у коханні. Цього тижня ви будете повністю поглинені любовними питаннями. Знайомтеся, будьте сміливішими! Точно так само і сімейним Водоліям цей тиждень принесе удачу в стосунках, у спілкуванні. Але винятком можуть бути такі спірні питання, як вибір будинку або ремонт. Тому краще відкладіть їх, а займіться стосунками - проводите час із задоволенням, розчиняється один в одному і відкладіть важливі спірні справи на наступний тиждень.

Риби

Постарайтеся цього тижня бути досить обережними. Не варто приймати близько до серця той величезний інформаційний потік, який може звалитися на вас. Особливо це стосується тих Риб, які працюють в ЗМІ, інформаційних напрямках, або тих, хто любить дивитися новини, приділяє багато часу непотрібній інформації. Пожалійте себе, ви можете остаточно заплутатися і наробити в житті багато помилок. Це час добре підійде для релаксу, усамітнення. Проведіть час зі своїми рідними та близькими. А також добре, особливо тим Рибам, яким властивий духовний шлях, це рітріти, йога, медитації. Що стосується творчих Риб - для вас теж хороший період, коли ви можете яскраво себе проявити. Особливо це стосується тих Риб, які займаються дизайном інтер'єру або одягу. Хороший період для тих Риб, які займаються соціологією або психологією. Якщо ви будете працювати в цей нелегкий період з людьми і допоможете їм емоційно, то зможете також розібратися і в своїх питаннях. Гарний час для проведення форумів, тренінгів. Обов'язково проявляйте себе цього тижня яскраво. Дуже цікавий період в коханні. Головне, щоб ви не жили ілюзіями, дивіться на речі реально і тоді у самотніх Риб може статися цікаве знайомство і цікаві можливості для подальшого розвитку стосунків. Деякі Риби, які звикли бачити поруч друзів, не помічають, що в них давно закохані. Саме цього тижня ваша дружба може перерости в кохання. А у сімейних Риб буде прекрасне взаєморозуміння, бажання разом усамітнитися.