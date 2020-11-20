Не доведено оголошення у міжнародний розшук: суд роз'яснив скасування арешту Януковича

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 травня 2020 року про обрання запобіжного заходу до підозрюваного Віктора Януковича у виді тримання під вартою, є незаконною, необґрунтованою та невмотивованою. Про це інформує пресслужба Київського апеляційного суду, пояснюючи рішення суду, передає УНН.

“Суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва є незаконною, необґрунтованою та невмотивованою, що винесена з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, з огляду на наступне. Скасовуючи ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, Київський апеляційний суд виходив з того, що прокурором не доведено факт оголошення підозрюваного Януковича В.Ф. у міжнародний розшук, як того вимагають положення ч. 6 ст. 193 КПК України”, — повідомили в суді.

Зазначається, що слідчий суддя може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 КПК України, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук.

Відомості про оголошення особи у розшук, у тому числі міжнародний, мають бути внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ст. 281 КПК України).

Зазначається, що, звертаючись до слідчого судді Печерського суду із клопотанням про обрання запобіжного заходу Януковичу, слідчий Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках ДБР лише посилався на наявність постанови старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України про оголошення Януковича у міжнародний розшук.

"Однак, в порушення вимог ст. 281 КПК України, слідчим не долучено витягу який би містив відомості про те, що Янукович В.Ф. оголошений в міжнародний розшук на підставі цієї постанови. Не надано такого витягу прокурором слідчому судді місцевого суду та суду апеляційної інстанції“, — йдеться в повідомленні пресслужби.

Крім того, зазначається, що у долучених до клопотання слідчого матеріалах міститься повідомлення Офісу з юридичних питань Генерального секретаріату Інтерполу, в якому зазначено, що інформація відносно Януковича буде видалена із баз даних Інтерполу оскільки підпадає під дію статті 3 Статуту Інтерполу, як така, що має переважно політичний характер.

Натомість, за даними суду, стороною захисту до апеляційної скарги було долучено лист Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерпол), в якому зазначено, що відносно Януковича не розміщувалося повідомлення Інтерполу з “червоним кутом” та не розміщувався внутрішній запит з метою оголошення його міжнародного розшуку по лінії Інтерполу.

“Кримінальним процесуальним законодавством України поняття „міжнародний розшук“ не визначено, а підстави для визнання факту того, що особа перебуває у міжнародному розшуку, не регламентуються. Тим не менш, обов’язок доведення факту перебування підозрюваного, обвинуваченого у міжнародному розшуку покладається на слідчого, прокурора, який подав клопотання про застосування запобіжного заходу, та підтверджується відповідними відомостями (довідка, витяг із бази даних Інтерполу тощо). Стороною обвинувачення ані довідки, ані витягу із бази даних Інтерполу, які б підтверджували перебування підозрюваного Януковича В.М. у міжнародному розшуку ані слідчому судді Печерського районного суду міста Києва, ані суду апеляційної інстанції не надано”, — йдеться в повідомленні суду.

Зазначається також, що слідчим суддею Печерського районного суду допущено “істотні порушення вимог кримінального процесуального закону, оскільки текст оригіналу ухвали, який міститься в матеріалах провадження, відрізняється від її завіреної копії, наданої захисникам підозрюваного”.

Розглядаючи клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваному, слідчим суддею також було порушено порядок, визначений ч. 6 ст. 193 КПК України, оскільки за результатами його розгляду застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а не обрав його, чим допустив істотні порушення вимог кримінального процесуального закону, зазначили в суді.

“Разом з тим, колегія суддів суду апеляційної інстанції, за наслідками апеляційного перегляду ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, дійшла висновку про обґрунтованість підозри у вчиненні Януковичем В.Ф. кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілого, свідків, іншого підозрюваного, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення”, — сказано в повідомленні пресслужби.

Повідомляється також, що повний текст ухвали Київського апеляційного суду із зазначенням мотивів, з яких суд апеляційної інстанції виходив при постановленні ухвали і положення закону, якими він керувався, а також які статті закону порушено слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва та в чому полягали ці порушення, 20 листопада 2020 року внесений до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Нагадаємо, 16 листопада Київський апеляційний суд скасував заочний арешт експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Майдану та призначив новий розгляд щодо обрання запобіжного заходу.

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