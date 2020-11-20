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Не подтверждено объявление в международный розыск: суд разъяснил отмену ареста Януковича

Не подтверждено объявление в международный розыск: суд разъяснил отмену ареста Януковича

Киев  •  УНН

 • 14072 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 12 мая 2020 года об избрании меры пресечения к подозреваемому Виктору Януковичу в виде содержания под стражей, является незаконным, необоснованным и немотивированным. Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда, объясняя решение суда, передает УНН.

"Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева является незаконным, необоснованным и немотивированным, что вынесено с существенным нарушением требований уголовного процессуального закона, учитывая следующее. Отменяя постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева, Киевский апелляционный суд исходил из того, что прокурором не доказан факт объявления подозреваемого Януковича В.Ф. в международный розыск, как того требуют положения ч. 6 ст. 193 УПК Украины", - сообщили в суде.

Отмечается, что судья может рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и выбрать такую меру пресечения в отсутствие подозреваемого, обвиняемого, только в случае, если прокурором, кроме наличия оснований, предусмотренных статьей 177 УПК Украины, будет доказано, что подозреваемый, обвиняемый объявлен в международный розыск.

Сведения об объявлении лица в розыск, в том числе международный, должны быть внесены в Единый реестр досудебных расследований (ст. 281 УПК Украины).

Отмечается, что, обращаясь к следственному судье Печерского суда с ходатайством об избрании меры пресечения Януковичу, следователь Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах ГБР только ссылался на наличие постановления старшего следователя по ОВД первого следственного отдела управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины об объявлении Януковича в международный розыск.

"Однако, в нарушение требований ст. 281 УПК Украины, следователям не добавлено выписки которая бы содержала сведения о том, что Янукович В.Ф. объявлен в международный розыск на основании этого постановления. Не дано такой выписки прокурором следователю судьи местного суда и суда апелляционной инстанции", - говорится в сообщении прессслужбы.

Кроме того, отмечается, что в приобщенных к ходатайству следователя материалах содержится сообщение Офиса по юридическим вопросам Генерального секретариата Интерпола, в котором указано, что информация относительно Януковича будет удалена из базы данных Интерпола поскольку подпадает под действие статьи 3 Устава Интерпола, как имеющая преимущественно политический характер.

Однако, по данным суда, стороной защиты к апелляционной жалобе было приложено письмо Международной организации уголовной полиции (Интерпол), в котором указано, что в отношении Януковича не размещалось сообщение Интерпола с "красным углом" и не размещался внутренний запрос с целью объявления его в международный розыск по линии Интерпола.

"Уголовным процессуальным законодательством Украины понятие "международный розыск" не определено, а основания для признания факта того, что лицо находится в международном розыске, не регламентируются. Тем не менее, обязанность доказывания факта нахождения подозреваемого, обвиняемого в международном розыске возлагается на следователя, прокурора, подавшего ходатайство о применении меры пресечения, и подтверждается соответствующими сведениями (справка, выписка из базы данных Интерпола и т.д.). Стороной обвинения ни справки, ни выписки из базы данных Интерпола, подтверждающих пребывание подозреваемого Януковича В.Ф. в международном розыске ни следственному судье Печерского районного суда города Киева, ни суду апелляционной инстанции не предоставлено", - говорится в сообщении суда.

Отмечается также, что следственным судьей Печерского районного суда допущены "существенные нарушения требований уголовного процессуального закона, поскольку текст оригинала постановления, который содержится в материалах производства, отличается от ее заверенной копии, предоставленной защитникам подозреваемого".

Рассматривая ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому, следственным судьей также был нарушен порядок, определенный ч. 6 ст. 193 УПК Украины, поскольку по результатам его рассмотрения применил меру пресечения в виде содержания под стражей, а не избрал ее, чем допустил существенные нарушения требований уголовного процессуального закона, отметили в суде.

"Вместе с тем, коллегия судей суда апелляционной инстанции, по результатам апелляционного пересмотра постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева, пришла к выводу об обоснованности подозрения в совершении Януковичем В.Ф. уголовного преступления, а также наличие рисков, которые дают достаточные основания полагать, что подозреваемый может скрываться от органов досудебного расследования и/или суда, незаконно влиять на потерпевшего, свидетелей, другого подозреваемого, эксперта, специалиста в этом же уголовном производстве, препятствовать уголовному производству другим образом и совершить другое уголовное преступление", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается также, что полный текст постановления Киевского апелляционного суда с указанием мотивов, по которым суд апелляционной инстанции исходил при постановлении определения и положения закона, которыми он руководствовался, а также какие статьи закона возбуждено следственным судьей Печерского районного суда города Киева и в чем заключались эти нарушения, 20 ноября 2020 года внесен в Единый государственный реестр судебных решений.

Напомним, 16 ноября Киевский апелляционный суд отменил заочный арест экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года во время Майдана и назначил рассмотрение об избрании меры пресечения.

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