Названо ймовірну причину обвалу будинку в Казахстані

“За попередньою інформацією, причиною обвалення міг стати вибух опалювального котла. Він знаходився в підвалі будинку”, — сказала оператор гарячої лінії.

Вона додала, що до лікарні доставлені двоє постраждалих — дорослий чоловік і дівчинка.

Обвалення сталося в селищі Шахан ввечері в неділю, 1 січня. Інформація про подію надійшла до відомства о 22:40 за місцевим часом. Спочатку під завалами були виявлені двоє загиблих, пізніше число загиблих зросло до дев’яти — троє чоловіків, троє жінок, троє дітей.

До ліквідації НС залучені 280 осіб. Задіяна важка інженерна техніка.