Названо ймовірну причину обвалу будинку в Казахстані
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Обвалення частини п'ятиповерхового житлового будинку в Карагандинській області Казахстану могло статися через вибух котла. Про це УНН повідомляє із посиланням на РІА "Новости".
“За попередньою інформацією, причиною обвалення міг стати вибух опалювального котла. Він знаходився в підвалі будинку”, — сказала оператор гарячої лінії.
Вона додала, що до лікарні доставлені двоє постраждалих — дорослий чоловік і дівчинка.
Обвалення сталося в селищі Шахан ввечері в неділю, 1 січня. Інформація про подію надійшла до відомства о 22:40 за місцевим часом. Спочатку під завалами були виявлені двоє загиблих, пізніше число загиблих зросло до дев’яти — троє чоловіків, троє жінок, троє дітей.
До ліквідації НС залучені 280 осіб. Задіяна важка інженерна техніка.