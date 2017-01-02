Названа вероятная причина обрушения дома в Казахстане
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Обрушение части пятиэтажного жилого дома в Карагандинской области Казахстана могло произойти из-за взрыва котла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"По предварительной информации, причиной обрушения мог стать взрыв котла. Он находился в подвале дома", - сказала оператор горячей линии.
Она добавила, что в больницу доставлены двое пострадавших - взрослый мужчина и девочка.
Обрушение произошло в поселке Шахан вечером в воскресенье, 1 января. Информация о происшествии поступила в ведомство в 22:40 по местному времени. Сначала под завалами были обнаружены двое погибших, позже число погибших возросло до девяти - трое мужчин, трое женщин, трое детей.
К ликвидации ЧС привлечены 280 человек. Задействована тяжелая инженерная техника.