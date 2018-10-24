Названо найпопулярніший алкогольний напій серед американців

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У списку найбільш популярних алкогольних напоїв серед американських споживачів лідирує горілка. Про це пише аналітичний портал Statista, передає УНН.

Так, в минулому році американці випили 75,8 млн кейсів (9-літрових ящиків, стандартна одиниця вимірювання для алкогольної продукції на Заході - ред.) горілки. Для порівняння в 2016 році американці випили 69,8 млн кейсів горілки.

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Додатково повідомляється, що роздрібні продажі горілки в США в 2017 році становили 28,3 млрд дол., оптові - 10,7 млрд дол.

Як повідомляв УНН, в Україні горілка подорожчала на 12%.

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