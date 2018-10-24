Назван самый популярный алкогольный напиток среди американцев
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В списке самых популярных алкогольных напитков среди американских потребителей лидирует водка. Об этом пишет аналитический портал Statista, передает УНН.
Так, в прошлом году американцы выпили 75,8 млн кейсов (9-литровых ящиков, стандартная единица измерения для алкогольной продукции на Западе - ред.) водки. Для сравнения в 2016 году американцы выпили 69,8 млн кейсов водки.
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Дополнительно сообщается, что розничные продажи водки в США в 2017 году составили 28,3 млрд долл., оптовые - 10,7 млрд долл.
Как сообщал УНН, в Украине водка подорожала на 12%.