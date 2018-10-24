Назван самый популярный алкогольный напиток среди американцев

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 42050 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 112905 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 120943 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 160110 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150071 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139186 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129693 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 176161 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118212 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141741 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Актуальное
Назван самый популярный алкогольный напиток среди американцев

Назван самый популярный алкогольный напиток среди американцев

Киев  •  УНН

 • 11219 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. В списке самых популярных алкогольных напитков среди американских потребителей лидирует водка. Об этом пишет аналитический портал Statista, передает УНН.

Так, в прошлом году американцы выпили 75,8 млн кейсов (9-литровых ящиков, стандартная единица измерения для алкогольной продукции на Западе - ред.) водки. Для сравнения в 2016 году американцы выпили 69,8 млн кейсов водки.

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Дополнительно сообщается, что розничные продажи водки в США в 2017 году составили 28,3 млрд долл., оптовые - 10,7 млрд долл.

Как сообщал УНН, в Украине водка подорожала на 12%

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