Названо "колір 2020 року"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Інститут Pantone, розробник стандартизованої системи підбору кольору, прийнятою в 1963 році, вибрав колір 2020 року. Це — “класичний синій”, пише УНН з посиланням на пресслужбу компанії.
“Час, в який ми живемо, вимагає віри і впевненості, а „класичний синій“ — символ сталості і довіри, на нього завжди можна покластися”, — прокоментувала вибір кольору року виконавчий директор Pantone Леатріс Ейсман.
У минулому році кольором року за версією Pantone був “живий корал”, що символізував “внутрішню потребу в оптимізмі”.
“Оскільки технології продовжують випереджати здатність людини обробляти все це, легко зрозуміти, чому ми тяжіємо до чесних кольорів і обіцяємо надійний захист. Неагресивний і легко впізнаваний, довірений PANTONE 19-4052 Classic Blue підходить для спокійної взаємодії”, — додали у компанії.
Introducing the Pantone Color of the Year 2020, PANTONE 19-4052 Classic Blue, a timeless and enduring blue hue elegant in its simplicity. Suggestive of the sky at dusk, the reassuring qualities of Classic Blue offer the promise of protection; highlighting our desire for a dependable and stable foundation from which to build. As we cross the threshold into a new era, Pantone has translated the hue into a multi-sensory experience to reach a greater diversity of people and provide an opportunity for everyone to engage with the color. We will be tapping into sight, sound, smell, taste, and texture to make the Pantone Color of the Year for 2020 a truly immersive color experience for all. Link in bio to learn more about Classic Blue. #Pantone2020