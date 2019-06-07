НАЗК внесло припис чиновникам, мерам та голові ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції внесло чотири приписи щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також направило до суду протокол. Припис внесено голові Кіровоградської ОДА Сергію Кузьменку, Бердянському міському голові Володимиру Чепурному зокрема. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАЗК.
"НАЗК на засіданні 31 травня внесло 4 приписи про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону та прийняло рішення про направлення до суду протоколу про адмінправопорушення, який стосується недотримання вимог Закону України "Про запобігання корупції" щодо врегулювання конфлікту інтересів", - вказали у відомстві.
Як зазначається, внесено "припис голові Кіровоградської ОДА Сергію Кузьменку стосовно голови Обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі Ігоря Кліщевського".
Також вказано, що внесено припис сільському голові Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області Олексію Кодебському стосовно заступника сільського голови з виконавчої роботи Олега Андрієвського.
"Крім того, внесено припис Бердянському міському голові Запорізької області, очільнику виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області Володимиру Чепурному стосовно начальника відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області, який не вжив передбачених законом заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів у директора Бердянської ЗОШ №16 Наталії Кондратюк", - додали у НАЗК.
Як повідомляється, також внесено "припис начальнику відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області Володимиру Липському" також стосовно директора Бердянської ЗОШ №16 Наталії Кондратюк.
Нагадаємо, НАЗК направило припис голові НБУ.