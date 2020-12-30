НАЗК виявило низку порушень у звіті партії Пальчевського

"Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) встановило, що партія "Перемога Пальчевського" була профінансована на суму понад 32 млн грн 103 фізичними особами, які не мали значних доходів за останні три роки", - йдеться в повідомленні.

Також у своєму звіті за ІІІ квартал 2020 року партія не вказала інформацію про пільгове розміщення зовнішньої реклами.

"Так, партією було укладено договори про друк та розміщення реклами з низкою компаній, серед яких ТОВ "АЙ КЬЮ КОМЬЮНІКЕЙШНС". Партія та компанія фактично уклали договір на пільгових умовах з урахуванням ціни наданих послуг, однак відповідна інформація не була відображена у звіті партії. Сума наданої пільги за розрахунками Агентства складає понад 20,4 млн грн", - зазначається в повідомленні.

У НАЗК повідомляється, що у діях партії виявлено можливі ознаки правопорушення, передбаченого статтею 159–1 Кримінального кодексу України — "Порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборної агітації чи агітації референдуму".

До того ж НАЗК виявило, що партія не вказала у звіті інформацію про витрати на рекламу на двох бігбордах.

"НАЗК уже повідомило правоохоронні органи про результати аналізу звіту. Це ще одне свідчення того, що після перезавантаження Агентство почало активніше працювати над виявленням порушень та ефективно співпрацювати з журналістами і громадськістю", — зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

Нагадаємо, партії "Перемога Пальчевського" витратила рекордні суми на рекламу, проте не пройшла до КМДА, набираючи лише 3,9% голосів виборців.

Додамо, що Кандидат Андрій Пальчевський не витрачав грошей із персональної сторінки. Натомість усі сторінки, які агітували за нього та партію “Перемога Пальчевського”, витратили на Facebook понад 143 тис. доларів. Серед них сторінки із назвами: “Перемога Пальчевського”, “Асоціація платників податків. Київ”, “Свободная Украина”, “Украина Онлайн”, “Полит Пост”, “Полит Пресс” тощо.