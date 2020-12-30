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НАПК выявило ряд нарушений в отчете партии Пальчевского

Киев • УНН

 • 13942 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции установило многочисленные нарушения в отчете партии "Победа Пальчевского", в частности партия была профинансирована на сумму более 32 млн грн 103 физическими лицами, которые не имели значительных доходов за последние три года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

НАПК выявило ряд нарушений в отчете партии Пальчевского

"Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) установило, что партия"Победа Пальчевского" была профинансирована на сумму более 32 млн грн 103 физическими лицами, которые не имели значительных доходов за последние три года", - говорится в сообщении.

Также в своем отчете за третий квартал 2020 года партия не указала информацию о льготном размещении наружной рекламы.

"Так, партией были заключены договоры о печати и размещении рекламы с рядом компаний, среди которых ООО "АЙ КЬЮ КОМЬЮНИКЕЙШНС". Партия и компания фактически заключили договор на льготных условиях с учетом цены предоставляемых услуг, однако соответствующая информация не была отражена в отчете партии. Сумма предоставленной льготы по расчетам Агентства составляет более 20,4 млн грн", - отмечается в сообщении.

В НАПК сообщается, что в действиях партии выявлены возможные признаки правонарушения, предусмотренного статьей 159-1 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации или агитации референдума".

К тому же НАПК выявило, что партия не указала в отчете информацию о расходах на рекламу на двух бигбордах.

"НАПК уже сообщило правоохранительным органам о результатах анализа отчета. Это еще одно свидетельство того, что после перезагрузки Агентство начало активно работать над выявлением нарушений и эффективно сотрудничать с журналистами и общественностью", - отметил глава НАПК Александр Новиков.

Напомним, партия "Победа Пальчевского" потратила рекордные суммы на рекламу, однако не прошла в КГГА, набирая лишь 3,9% голосов избирателей.

Добавим, что кандидат Андрей Пальчевский не тратил денег с персональной страницы. Зато все страницы, которые агитировали за него и партию "Победа Пальчевского", потратили на Facebook более 143 тыс. долларов. Среди них страницы с названиями: "Победа Пальчевского", "Ассоциация налогоплательщиков. Киев", "Свободная Украина", "Украина Онлайн", "Полит Пост", "Полит Пресс" и другие.

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