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НАЗК направило до Вищої ради правосуддя дисциплінарні скарги щодо двох суддів

НАЗК направило до Вищої ради правосуддя дисциплінарні скарги щодо двох суддів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції направило до Вищої ради правосуддя дисциплінарні скарги стосовно двох суддів Києва. Про це повідомляє прес-служба НАЗК, передає УНН.

"Національне агентство з питань запобігання корупції просить Вищу раду правосуддя розглянути питання щодо притягнення до відповідальності судді Печерського районного суду Києва Світлани Смик та судді Дарницького районного суду Києва Марії Шклянки", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що судді не завжди належним чином дотримуються вимог законодавства під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, зокрема при розгляді справ за матеріалами НАЗК за результатами аналізу звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Як повідомляв УНН, Національне агентство з питань запобігання корупції запросило для пояснень заступника начальника управління Головного слідчого управління Національної поліції України Дмитра Бута.

Українські Національні Новини

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