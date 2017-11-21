НАПК направило в Высший совет правосудия дисциплинарные жалобы на двух судей
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в Высший совет правосудия дисциплинарные жалобы в отношении двух судей Киева. Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.
"Национальное агентство по предупреждению коррупции просит Высший совет правосудия рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности судьи Печерского районного суда Киева Светланы Смык и судьи Дарницкого районного суда Киева Марии Шклянки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что судьи не всегда должным образом соблюдают требования законодательства при рассмотрении дел об административных правонарушениях, в частности при рассмотрении дел по материалам НАПК по результатам анализа отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.
Как сообщал УНН, Национальное агентство по предупреждению коррупции пригласило для объяснений заместителя начальника управления Главного следственного управления Национальной полиции Украины Дмитрия Бута.