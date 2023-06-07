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Найстрашніше – це холера. Інфекціоніст про можливі наслідки підриву Каховської ГЕС

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 червня. УНН. Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС затоплено десятки населених пунктів. Це найпотужніша техногенна катастрофа в Україні з часів аварії на Чорнобильській АЕС та найбільша екологічна катастрофа в Європі за останні десять років. За словами доктора медичних наук, інфекціоніста Ольги Голубовської, наслідком затоплення частини Херсонської області можуть стати різні спалахи інфекційних захворювань, передає УНН.

Найстрашніше – це холера. Інфекціоніст про можливі наслідки підриву Каховської ГЕС

Цитата

«Йде підмивання всіх вигрібних ям, руйнування інфраструктури, все це виливається у воду. Вода є універсальним чинником поширення деяких хвороб. Насамперед – це, звичайно, кишкова група. Вона досить велика, це не тільки всім відомий сальмонельоз, це також і вірусний гепатит, черевний тиф. У більш віддалені терміни може бути і лептоспіроз, можливо поширення комарів на цій території та збільшення захворювань, що передаються через укуси москітів, наприклад лихоманка західного Нілу. Можуть бути інфекції шкірних покривів, спричинені мікобактеріями та грибковою флорою. Ну і, звичайно, не дай Боже, найнебезпечніше – це холера», - розповіла Ольга Голубовська.

Додамо

За словами вченої, суттєво може ускладнити ситуацію із можливою епідемією зруйнована інфраструктура.

«Одна справа, коли виникає якийсь спалах захворювання, але інфраструктура вся збережена, людський ресурс, інша справа, коли спалах захворювання під час такої катастрофи, коли будуть проблеми з логістикою, з доставкою препаратів тощо. Ці проблеми прогнозовані. Я впевнена, що на місцях про це думають. Мені вчора дзвонили колеги з тих регіонів і сказали, що поки що у них є все, вони готуються», - повідомила Голубовська.

Мешканцям не лише прибережних населених пунктів, а й усім українцям доктор медичних наук радить ретельно стежити за якістю води, що вживається.

«Потрібно дотримуватися елементарних правил гігієни. Зараз усі мають дуже уважно, перш за все, ставитись до питної води та її якості», - сказала УНН Ольга Голубовська.

Нагадаємо

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.

Відкрито кримінальне провадження про екоцид.

Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.

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