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Самое страшное – это холера. Инфекционист о возможных последствиях подрыва Каховской ГЭС

Киев • УНН

 • 1643500 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС, затоплены десятки населенных пунктов. Это самая мощная техногенная катастрофа в Украине со времен аварии на Чернобыльской АЭС и самая большая экологическая катастрофа в Европе, за последние десять лет. По словам доктора медицинских наук, инфекциониста Ольги Голубовской, последствием затопления части Херсонской области так же могут стать различные вспышки инфекционных заболеваний, передает УНН.

Самое страшное – это холера. Инфекционист о возможных последствиях подрыва Каховской ГЭС

Цитата

«Идет подмывание всех выгребных ям, разрушение инфраструктуры, все это выливается в воду. Вода является универсальным фактором распространения некоторых болезней. Прежде всего – это, конечно, кишечная группа. Она достаточно обширная, это не только всем известный сальмонеллез, это так же и вирусный гепатит, брюшной тиф. В более отдаленные сроки может быть и лептоспироз, может быть распространение комаров на этой территории и увеличение заболеваний, передающихся через укусы москитов, например лихорадка западного Нила. Могут быть инфекции кожных покровов, вызванные микобактериями и грибковой флорой. Ну и, конечно, не дай Бог, самое опасное – это холера», - рассказала УНН Ольга Голубовская.

Добавим

По словам ученой, существенно может усложнить ситуацию с возможной эпидемией разрушенная инфраструктура.

«Одно дело, когда возникает какая-то вспышка заболевания, но инфраструктура вся сохранена, человеческий ресурс, другое дело, когда вспышка заболевания во время такой катастрофы, когда будут проблемы с логистикой, с доставкой препаратов и т.д. Эти проблемы прогнозируемы. Я уверена, что на местах об этом думают. Мне вчера звонили коллеги из тех регионов и сказали, что пока что у них все есть, они готовятся», - сообщила Голубовская.

Жителям не только прибрежных населенных пунктов, но и всем украинцам, доктор медицинских наук советует тщательно следить за качеством употребляемой воды.

«Нужно соблюдать элементарные правила гигиены. Сейчас все должны очень внимательно, прежде всего, относиться к питьевой воде и ее качеству», - сказала УНН Ольга Голубовская.

Напомним

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство о экоциде.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

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