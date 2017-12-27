Найстаріше дерево біля Білого дому спиляють за наказом Меланії Трамп
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Згідно з рішенням першої леді США Меланії Трамп, найстаріше дерево на галявині Білого дому, посаджене в середині 19-го століття, буде спиляно. Про це повідомляє Fox News, передає УНН.
Це розпорядження Меланія Трамп віддала через те, що магнолія, посаджена в 1835 році сьомим президентом країни Ендрю Джексоном, наразі сильно пошкоджена і не падає лише завдяки підтримці спеціальних конструкцій.
У повідомленні зазначено, що для порятунку дерева було докладено всіх зусиль, а таке рішення М.Трамп прийнято з метою забезпечення безпеки відвідувачів Білого дому.
Окрім того, перша леді розпорядилася зберегти шматки деревини та насіння для посадки нової магнолії на цьому місці.
Як повідомляв УНН, наприкінці листопада цього року перша леді Сполучених Штатів Меланія Трамп на своїй сторінці у Facebook показала, як прикрасили Білий дім до Різдвяних свят.