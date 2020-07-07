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Найбільші жіночі натуральні груди: у Києві 9 липня зареєструють новий рекорд

Найбільші жіночі натуральні груди: у Києві 9 липня зареєструють новий рекорд

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 липня. УНН. У Києві 9 липня зафіксують реєстрацію рекорду “Найбільші жіночі натуральні груди”. Цього разу рекорд зареєструють у Міли Кузнєцової, яка має 13-й розмір грудей. Про це на своїй сторінці у Facebook написала керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, передає УНН.

“Ну ось нарешті рекорд, як бальзам на душу, чоловічій половині населення. 9 липня 2020 року у Києві відбудеться реєстрація рекорду “Найбільші жіночі натуральні груди”. У попередні роки в цій номінації вже було зареєстровано три рекорди українських красунь. Наразі представниця модельного бізнесу Міла Кузнєцова, яка має 13-й розмір грудей, вирішила перехопити пальму першості. Обов’язковою умовою для претендентки на цей рекорд є проходження медичного обстеження, яке має засвідчити натуральність грудей”, - написала Лана Вєтрова.

Вона зазначила, що також під час заходу спробують зафіксувати ще один цікавий рекорд, про який розкажуть вже під час зустрічі.

Нагадаємо, українці на карантині встигли зареєструвати 10 рекордів.

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