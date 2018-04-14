НАТО провело екстрене засідання: висловило підтримку ударам по Сирії

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Представники країн-членів НАТО у суботу провели екстрене засідання з приводу ситуації у Сирії, по якій нанесли ракетний удар США, Велика Британія і Франція, під час якого висловили підтримку таким військовим діям у відповідь на ймовірну хімічну атаку у сирійській Думі. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг під час брифінгу у суботу, передає УНН.