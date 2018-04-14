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НАТО провело екстрене засідання: висловило підтримку ударам по Сирії

НАТО провело екстрене засідання: висловило підтримку ударам по Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Представники країн-членів НАТО у суботу провели екстрене засідання з приводу ситуації у Сирії, по якій нанесли ракетний удар США, Велика Британія і Франція, під час якого висловили підтримку таким військовим діям у відповідь на ймовірну хімічну атаку у сирійській Думі. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг під час брифінгу у суботу, передає УНН.

"Північноатлантична рада щойно провела засідання. США, Велика Британія і Франція проінформували членів НАТО про свою спільну воєнну операцію у Сирії минулої ночі… Всі члени НАТО висловили свою повну підтримку військовим діям, які пройшли минулої ночі. Вони були направлені на те, щоб послабити потенціал з виробництва хімічної зброї сирійського режиму і запобігти подальшим хімічним атакам", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, Генсек ООН Гутерреш заявив, що Росія і США заявили, що цивільних жертв через удар по Сирії немає.

Раніше президент США Дональд Трамп, оголошуючи в зверненні до нації про відданий ним наказ нанести удар по об'єктах в Сирії, пояснив це "необхідністю покарати Асада за застосування хімічної зброї" 7 квітня в місті Дума. При цьому він поклав на Росію "відповідальність за підтримку режиму Асада".

США, Велика Британія і Франція завдали авіаудари по трьох цілях, пов'язаних з сирійської програмою створення хімічної зброї. 

Як повідомляв УНН, представники благодійної організації "Білі каски" раніше повідомили, що 7 квітня під час атаки сил режиму Асада в районі Східна Гута було застосовано хімічну зброю. За їхніми даними, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки на Думу.

Сирія спростувала повідомлення про хімічну атаку в Східній Гуті, назвавши їх дезінформацією, покликаною перешкодити сирійської армії в справі відновлення контролю над цим регіоном.

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