Наступне засідання ТКГ щодо Донбасу через коронавірус пройде у відеорежимі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 25 березня проведе переговори у форматі відеоконференції через загрозу поширення коронавірусу. Про це повідомив речник МЗС Білорусі Анатолій Глаз, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
"Зустріч Тристоронньої контактної групи і її робочих груп пройде в форматі відеоконференції", – зазначив Глаз.
За його словами, таке рішення прийнято у зв’язку з пандемією коронавірусу, про що білоруську сторону повідомила ОБСЄ.
Так, чергове засідання ТКГ по Україні заплановане на 25 березня. На ньому планували підписати угоду про створення громадської консультативної ради за участю представників окупованих районів Донецької та Луганської областей.