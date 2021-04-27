Нардепи повернули комітету законопроект щодо розвитку меліоративної інфраструктури

Деталі

Відповідно до пояснювальної записки, законопроектом передбачено:

- по-перше, внесення змін до законодавчих актів, які створять передумови для утримання водокористувачами меліоративної інфраструктури та залучення інвестицій в неї;

- по-друге, законопроектом визначено правовий статус ОВК, унормовано процедуру створення та набуття ОВК прав на об’єкти меліоративної інфраструктури;

- по-третє, законопроектом передбачено обов’язок замовника будівництва меліоративної мережі до початку її будівництва погодити умови надання послуг забору, доставки та відведення води, в тому числі механізму ціноутворення з власниками земельних ділянок, у власності яких сукупно перебуває не менше ніж дві третини земельних ділянок, меліорація яких забезпечуватиметься мережею, та користувачами земельних ділянок, у користуванні яких сукупно перебуває не менше ніж дві третини переданих в користування земельних ділянок, меліорація яких забезпечуватиметься мережею;

- по-четверте, законопроект містить положення, спрямовані на спрощення адміністративних процедур щодо будівництва та експлуатації меліоративних мереж та їх окремих об'єктів;

- по-п’яте, пропонується дозволити приватизацію насосних станцій, які не використовуються протягом не менш ніж десяти років, та щодо яких жодна ОВК протягом двох років після прийняття Закону не звернулася із заявою про отримання у власність об’єктів меліоративної мережі, до складу якої входить насосна станція. Вказаний механізм дасть можливість заощадити державні кошти, які наразі витрачаються на утримання непрацюючих насосних станцій, їх охорону і т.д.

Довідково

На початку року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому проект закону про внесення змін до Водного кодексу України щодо уточнення переліку первинних водокористувачів.



