Нардеп: cпівробітники Лук'янівського СІЗО побачивши відрізане вухо "торнадівця" сховалися

“Про події в Лукянівському СІЗО... Після того як ув’язнений боєць „Торнадо“ з позивним „Ахіллес“ відрізав собі вухо, його соратники почали вибивати двері на боксах вимагаючи надати йому медичну допомогу... Знаєте, що зробили тюремники? Вони з переляку зачинилися в зброярні, а один від вигляду крові навіть втратив свідомість... І питати з них нічого бо зарплату тюремники отримують 2000 — 2500 грн. На роботу в СІЗО з такою зарплатнею знайти когось притомного не реально”, — написав нардеп.

Як повідомляв УНН, під час бунту в Лук’янівському СІЗО один із колишніх бійців цієї роти “Торнадо” Максим Глібов відрізав собі вухо.