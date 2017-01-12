Нардеп: cпівробітники Лук'янівського СІЗО побачивши відрізане вухо "торнадівця" сховалися
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. У Лук’янівському СІЗО, в якому відбувся інцидент між правоохоронцями та утримуються в ізоляторі бійці розформованої роти “Торнадо”, відрізав собі вухо боєць М.Глібов. Співробітники ізолятора не надали йому допомоги, тому що злякалися крові і сховалися в кімнаті для зброї. Один з них втратив свідомість. Про це на сторінці в Facebook повідомив народний депутат Ігор Мосійчук, передає УНН.
“Про події в Лукянівському СІЗО... Після того як ув’язнений боєць „Торнадо“ з позивним „Ахіллес“ відрізав собі вухо, його соратники почали вибивати двері на боксах вимагаючи надати йому медичну допомогу... Знаєте, що зробили тюремники? Вони з переляку зачинилися в зброярні, а один від вигляду крові навіть втратив свідомість... І питати з них нічого бо зарплату тюремники отримують 2000 — 2500 грн. На роботу в СІЗО з такою зарплатнею знайти когось притомного не реально”, — написав нардеп.
Як повідомляв УНН, під час бунту в Лук’янівському СІЗО один із колишніх бійців цієї роти “Торнадо” Максим Глібов відрізав собі вухо.