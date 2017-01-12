Нардеп: сотрудники Лукьяновского СИЗО увидев отрезанное ухо "торнадовца" спрятались
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В Лукьяновском СИЗО, в котором произошел инцидент между правоохранителями и бойцами расформированной роты "Торнадо", отрезал себе ухо боец М. Глебов. Сотрудники изолятора не предоставили ему помощи, потому что испугались крови и скрылись в комнате для оружия. Один из них потерял сознание. Об этом на странице в Facebook сообщил народный депутат Игорь Мосийчук, передает УНН.
"О событиях в Лукъяновском СИЗО ... После того как заключенный боец" Торнадо "с позывным" Ахиллес "отрезал себе ухо его соратники начали выбивать двери на боксах требуя предоставить ему медицинскую помощь ... Знаете, что сделали тюремщики? Они с перепугу закрылись в оружейной, а один от вида крови даже потерял сознание ... И спрашивать с них нечего, так как зарплату тюремщики получают 2000 - 2500 грн. На работу в СИЗО с такой зарплатой найти кого-то вменяемого не реально", - написал нардеп.
Как сообщал УНН, во время бунта в СИЗО один из бывших бойцов этой роты "Торнадо" Максим Глебов отрезал себе ухо.