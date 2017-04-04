Наразі 35 виробників підтвердило наявність препаратів, які входять до програми реімбурсації
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Станом на сьогодні 35 виробників підтвердило наявність препаратів, вартість яких підлягає відшкодуванню. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час форуму у вівторок, передає УНН.
"Станом на зараз 35 виробників підтвердили повну наявність необхідних препаратів на ринку України, це означає, що ми маємо повну забезпеченість необхідними ліками. При чому, з 35 виробників у нас 15 – виробники ЄС, ще близько 18 – виробники України, Ізраїлю та інших країн. Тобто, мова йде про те, що ми на сьогодні вже маємо повну систему, яка розпочинає свою роботу", – сказав він.
Нагадаємо, в Україні стартувала програма забезпечення безкоштовними ліками.