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Наразі 35 виробників підтвердило наявність препаратів, які входять до програми реімбурсації

Наразі 35 виробників підтвердило наявність препаратів, які входять до програми реімбурсації

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Станом на сьогодні 35 виробників підтвердило наявність препаратів, вартість яких підлягає відшкодуванню. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час форуму у вівторок, передає УНН.

"Станом на зараз 35 виробників підтвердили повну наявність необхідних препаратів на ринку України, це означає, що ми маємо повну забезпеченість необхідними ліками. При чому, з 35 виробників у нас 15 – виробники ЄС, ще близько 18 – виробники України, Ізраїлю та інших країн. Тобто, мова йде про те, що ми на сьогодні вже маємо повну систему, яка розпочинає свою роботу", – сказав він.

Нагадаємо, в Україні стартувала програма забезпечення безкоштовними ліками.

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