Наразі 35 виробників підтвердило наявність препаратів, які входять до програми реімбурсації

"Станом на зараз 35 виробників підтвердили повну наявність необхідних препаратів на ринку України, це означає, що ми маємо повну забезпеченість необхідними ліками. При чому, з 35 виробників у нас 15 – виробники ЄС, ще близько 18 – виробники України, Ізраїлю та інших країн. Тобто, мова йде про те, що ми на сьогодні вже маємо повну систему, яка розпочинає свою роботу", – сказав він.

Нагадаємо, в Україні стартувала програма забезпечення безкоштовними ліками.



