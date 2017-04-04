Сейчас 35 производителей подтвердили наличие препаратов, входящих в программу реимбурсации

"По состоянию на сейчас 35 производителей подтвердили полное наличие необходимых препаратов на рынке Украины, это означает, что у нас есть полная обеспеченность необходимыми лекарствами. Причем, из 35 производителей у нас 15 - производители ЕС, еще около 18 - производители Украины, Израиля и других стран. То есть, речь идет о том, что у нас на сегодня уже есть полная система, которая начинает свою работу", - сказал он.

Напомним, в Украине стартовала программа обеспечения бесплатными лекарствами.