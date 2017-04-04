Сейчас 35 производителей подтвердили наличие препаратов, входящих в программу реимбурсации
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. На сегодня 35 производителей подтвердило наличие препаратов, стоимость которых подлежит возмещению. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время форума во вторник, передает УНН.
"По состоянию на сейчас 35 производителей подтвердили полное наличие необходимых препаратов на рынке Украины, это означает, что у нас есть полная обеспеченность необходимыми лекарствами. Причем, из 35 производителей у нас 15 - производители ЕС, еще около 18 - производители Украины, Израиля и других стран. То есть, речь идет о том, что у нас на сегодня уже есть полная система, которая начинает свою работу", - сказал он.
Напомним, в Украине стартовала программа обеспечения бесплатными лекарствами.