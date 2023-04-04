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"Наполеон" Рідлі Скотта з Гоакіном Феніксом у головній ролі отримав дату виходу: з'явився перший кадр

"Наполеон" Рідлі Скотта з Гоакіном Феніксом у головній ролі отримав дату виходу: з'явився перший кадр

Київ • УНН

 • 1588610 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. Профільні західні медіа показали перший кадр фільму "Наполеон" Рідлі Скотта з Гоакіном Феніксом у головній ролі, пише УНН.

Деталі

Як пише Variety, історична епопея від Рідлі Скотта вийде в кінотеатрах ексклюзивно 22 листопада, а потім транслюватиметься по всьому світу Apple TV+. У прокаті з Apple співпрацюватиме Sony Pictures.

Поки що неясно, як довго "Наполеон" показуватимуть виключно на великому екрані. Дати виходу на стримінгу немає.

У "Наполеоні" Гоакін Фенікс грає французького імператора та полководця.

Додамо

Фенікс раніше працював зі Скоттом над мега-хітом 2000 року "Гладіатор".

Our first look at #Napoleon, starring Joaquin Phoenix.

Ridley Scott’s new film will premiere in theaters on November 22. pic.twitter.com/qvr1oOJp9n

— Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) April 3, 2023

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