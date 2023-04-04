"Наполеон" Рідлі Скотта з Гоакіном Феніксом у головній ролі отримав дату виходу: з'явився перший кадр
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. Профільні західні медіа показали перший кадр фільму "Наполеон" Рідлі Скотта з Гоакіном Феніксом у головній ролі, пише УНН.
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Як пише Variety, історична епопея від Рідлі Скотта вийде в кінотеатрах ексклюзивно 22 листопада, а потім транслюватиметься по всьому світу Apple TV+. У прокаті з Apple співпрацюватиме Sony Pictures.
Поки що неясно, як довго "Наполеон" показуватимуть виключно на великому екрані. Дати виходу на стримінгу немає.
У "Наполеоні" Гоакін Фенікс грає французького імператора та полководця.
Додамо
Фенікс раніше працював зі Скоттом над мега-хітом 2000 року "Гладіатор".
Our first look at #Napoleon, starring Joaquin Phoenix.
Ridley Scott’s new film will premiere in theaters on November 22. pic.twitter.com/qvr1oOJp9n