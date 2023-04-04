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"Наполеон" Ридли Скотта с Хоакином Фениксом в главной роли получил дату выхода: появился первый кадр

Киев • УНН

 • 1588606 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. Профильные западные медиа показали первый кадр фильма "Наполеон" Ридли Скотта с Хоакином Фениксом в главной роли, пишет УНН.

Детали

Как пишет Variety, историческая эпопея от Ридли Скотта выйдет в кинотеатрах эксклюзивно 22 ноября, а затем будет транслироваться по всему миру Apple TV+. В прокате с Apple будет сотрудничать Sony Pictures.

Пока что неясно, как долго "Наполеон" будут показывать исключительно на большом экране. Даты выхода на стриминге нет.

В "Наполеоне" Хоакин Феникс играет французского императора и полководца.

Добавим

Феникс ранее работал со Скоттом над мега-хитом 2000 года "Гладиатор".

Наш первый взгляд на #Napoleon, с Хоакином Фениксом в главной роли.


Новый фильм Ридли Скотта’премьера в кинотеатрах состоится 22 ноября. pic.twitter.com/qvr1oOJp9n

— Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) 3 апреля 2023 года

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