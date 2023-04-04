"Наполеон" Ридли Скотта с Хоакином Фениксом в главной роли получил дату выхода: появился первый кадр
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. Профильные западные медиа показали первый кадр фильма "Наполеон" Ридли Скотта с Хоакином Фениксом в главной роли, пишет УНН.
Детали
Как пишет Variety, историческая эпопея от Ридли Скотта выйдет в кинотеатрах эксклюзивно 22 ноября, а затем будет транслироваться по всему миру Apple TV+. В прокате с Apple будет сотрудничать Sony Pictures.
Пока что неясно, как долго "Наполеон" будут показывать исключительно на большом экране. Даты выхода на стриминге нет.
В "Наполеоне" Хоакин Феникс играет французского императора и полководца.
Добавим
Феникс ранее работал со Скоттом над мега-хитом 2000 года "Гладиатор".
Наш первый взгляд на #Napoleon, с Хоакином Фениксом в главной роли.
Новый фильм Ридли Скотта’премьера в кинотеатрах состоится 22 ноября. pic.twitter.com/qvr1oOJp9n
— Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) 3 апреля 2023 года