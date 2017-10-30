Нападників на виборчу дільницю на Дніпропетровщині затримала поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Осіб, що напали на виборчу дільницю, на Дніпропетровищині затримала поліція, про це на своїй сторінці у Facebook Громадянська мережа ОПОРА, передає УНН.
"Групу нападників затримала поліція. Будемо тримати вас у курсі подій." - йдеться в повідомленні
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Нагадаємо, на виборчу дільницю у с. Майське Синельниківського району Дніпропетровської області зайшло 15-20 невідомих осіб, які побили у приміщенні вікна та пошкодили майно.