Нам доведеться співіснувати з росіянами: Боррель підтримав Макрона "не принижувати росію"

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Жозеп Боррель прокоментував заклик президента Франції Еммануеля Макрона "не принижувати росію" і заявив, що ЄС все одно доведеться спробувати співіснувати з росіянами на цьому континенті.

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"Це вираз, який перекладає реальність: росія продовжить існувати після мирних переговорів, і необхідно буде чітко визначити спосіб, у який ми маємо намір з нею співіснувати. Це співіснування буде дуже складним після того, що росія зробила в Україні. Але нам все одно доведеться спробувати співіснувати з росіянами на цьому континенті", – сказав представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки.

Нагадаємо

Президент Польщі Анджей Дуда розкритикував канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Еммануеля Макрона за їхню позицію щодо російського диктатора володимира путіна. Він вражений, що лідери країн продовжують вести з ним телефонні перемовини, коли війна рф проти України триває.