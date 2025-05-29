"Найбільша нагорода в моєму житті": Урсула фон дер Ляєн отримала Премію Карла Великого
Київ • УНН
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн стала лауреаткою Премії Карла Великого. Нагорода вручається за видатний внесок у розвиток та єдність Європи, сприяння миру та інтеграції.
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн стала лауреаткою престижної Премії Карла Великого — нагороди, яка щорічно вручається за видатний внесок у єдність і розвиток Європи. Про це вона повідомила у своєму дописі в Х, пише УНН.
Премія Карла Великого — найбільша нагорода в моєму житті. Це також вшановує всіх тих, хто разом зі мною працює над побудовою сильнішої, більш об'єднаної та незалежної Європи. Я також приймаю цю нагороду від її імені. Починаючи з завтрашнього дня, наша робота заради цієї Європи триває
Довідково
Премія Карла Великого - це одна з найпрестижніших міжнародних нагород, яка щороку вручається в місті Аахен, Німеччина, за значний внесок у єдність, мир та інтеграцію Європи.
Нагорода названа на честь Карла Великого, короля франків і лангобардів, який у 800 році став імператором Священної Римської імперії. Він вважається однією з ключових постатей, що сприяли об’єднанню Європи.
Премія заснована у 1950 році громадською ініціативою в Аахені як реакція на потребу європейської єдності після Другої світової війни.
Лауреатами премії стають державні діячі, політики, дипломати, активісти, які зробили вагомий внесок у розвиток Євросоюзу та захист європейських цінностей.
Фон дер Ляєн закликала прискорити вступ України до ЄС: "Це гарантія справедливого миру"07.05.25, 11:33 • 7176 переглядiв