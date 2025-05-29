"Наибольшая награда в моей жизни": Урсула фон дер Ляйен получила Премию Карла Великого 

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен стала лауреатом престижной Премии Карла Великого — награды, которая ежегодно вручается за выдающийся вклад в единство и развитие Европы. Об этом она сообщила в своем сообщении в Х, пишет УНН.

Премия Карла Великого — самая большая награда в моей жизни. Это также чествует всех тех, кто вместе со мной работает над построением более сильной, более объединенной и независимой Европы. Я также принимаю эту награду от ее имени. Начиная с завтрашнего дня, наша работа ради этой Европы продолжается - говорится в сообщении.

Справочно

Премия Карла Великого - это одна из самых престижных международных наград, которая ежегодно вручается в городе Аахен, Германия, за значительный вклад в единство, мир и интеграцию Европы.

Награда названа в честь Карла Великого, короля франков и лангобардов, который в 800 году стал императором Священной Римской империи. Он считается одной из ключевых фигур, способствовавших объединению Европы.

Премия основана в 1950 году общественной инициативой в Аахене как реакция на потребность европейского единства после Второй мировой войны.

Лауреатами премии становятся государственные деятели, политики, дипломаты, активисты, которые внесли весомый вклад в развитие Евросоюза и защиту европейских ценностей.

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