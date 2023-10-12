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Нагальне завдання: Зеленський заявив про необхідність перевести в цифровий формат увесь облік постачання Силам оборони

Нагальне завдання: Зеленський заявив про необхідність перевести в цифровий формат увесь облік постачання Силам оборони

Київ • УНН

 • 619475 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Нагальним завдання для України є перевести в цифровий формат увесь облік постачання Силам оборони. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає УНН.

Деталі

«Сьогодні на ставці говорили, зокрема про те, як забезпечити для наших воїнів більше саме власних, українських збройних можливостей. Ми вдячні кожному лідеру, кожній державі, які допомагають нам зброєю, технікою, снарядами, і робимо все, щоб постачання було більше», - розповів Зеленський.

Проте Зеленський зауважив, що базовий курс держави – це власне виробництво, своя зброя, техніка, свої снаряди за всіма позиціями, які потрібні для сил оборони.

«Усе – від ракет і дронів до броньованої техніки та снарядів потрібних калібрів. Мінстратегпром уже представив мені доповіді за кількома напрямами: «броня», ракети, ПТРК. Сьогодні на Ставці була доповідь віцепрем’єра з інновацій щодо РЕБів – радіоелектронної боротьби. Розробляємо комплексну програму з усіх таких напрямів із чіткими термінами та обсягами», - сказав Зеленський.

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Зеленський зазначив, що нагальним завданням є також перевести у цифровий формат увесь облік постачання силам оборони.

Цитата

«Ще одне наше нагальне завдання – перевести у цифровий формат увесь облік постачання силам оборони. Цифровізація дасть чітке розуміння, як забезпечуються наші воїни та де саме утворюються дефіцити і як вони заповнюються. Зокрема, для того, щоб ми могли показати кожному нашому партнеру інформацію щодо кожної поставленої одиниці зброї максимально оперативно. І щоб звіти тут, у Києві, не відрізнялися від реальних фактів на передовій», - розповів Зеленський.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де розглянули три ключові питання. Серед них ситуація на Близькому Сході, виробництво зброї.

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